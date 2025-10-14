Így változik a hulladékszállítás és a hulladékudvarok nyitvatartása október 23-án

A Depónia Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint a lakossági hulladékszállítást 2025. október 23-án, csütörtökön a megszokott ürítési rend szint végzi, emiatt kérik, hogy a gyűjtőedényeket reggel 6 órára szíveskedjenek kihelyezni.

Október 23-án változik a hulladékudvarok nyitvatartása

Fotó: MW

A személyes ügyfélszolgálatok, vagyis esetünkben a Veszprém, Haszkovó utca 11/a és a Zirc, József Attila utca 1. szám alatt lévő irodák 2025. október 23-án, csütörtökön és 2025. október 24-én, pénteken zárva tartanak.

Hulladékudvarok nyivatartása

Az ÉBH Nonprofit KFT. tájékoztatása szerint a hulladékudvarok nyitvatartása a munkanap áthelyezésre, valamint az ünnepre való tekintettel az alábbiak szerint alakul:

Veszprém, Aradi v. u; Zirc Hrsz. 07/46; Balatonalmádi, Szabolcs u. 4.:

2025.10.18. (Szombat): 8.00-12.00

2025.10.23. (Csütörtök): Zárva

2025.10.24. (Péntek): 8.00-16.00

2025.10.25. (Szombat): 8.00-12.00

2025.11.01. (Szombat): Zárva

Veszprém. Kistó u. 8.

2025.10.18. (Szombat): 8.00-16.00

2025.10.23. (Csütörtök): Zárva

2025.10.24. (Péntek): Zárva

2025.10.25. (Szombat): 8.00-16.00

2025.11.01. (Szombat): Zárva

Ajka, Hrsz. 039; Pápa Szabó D. u. Hrsz. 6918.