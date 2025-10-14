1 órája
Így változik a hulladékszállítás és a hulladékudvarok nyitvatartása október 23-án
A Depónia Nonprofit Kft. és az ÉBH Nonprofit KFT. tájékoztatást adott ki az ünnepi nyitvatartásukkal kapcsolatban.
A Depónia Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint a lakossági hulladékszállítást 2025. október 23-án, csütörtökön a megszokott ürítési rend szint végzi, emiatt kérik, hogy a gyűjtőedényeket reggel 6 órára szíveskedjenek kihelyezni.
A személyes ügyfélszolgálatok, vagyis esetünkben a Veszprém, Haszkovó utca 11/a és a Zirc, József Attila utca 1. szám alatt lévő irodák 2025. október 23-án, csütörtökön és 2025. október 24-én, pénteken zárva tartanak.
Hulladékudvarok nyivatartása
Az ÉBH Nonprofit KFT. tájékoztatása szerint a hulladékudvarok nyitvatartása a munkanap áthelyezésre, valamint az ünnepre való tekintettel az alábbiak szerint alakul:
Veszprém, Aradi v. u; Zirc Hrsz. 07/46; Balatonalmádi, Szabolcs u. 4.:
- 2025.10.18. (Szombat): 8.00-12.00
- 2025.10.23. (Csütörtök): Zárva
- 2025.10.24. (Péntek): 8.00-16.00
- 2025.10.25. (Szombat): 8.00-12.00
- 2025.11.01. (Szombat): Zárva
Veszprém. Kistó u. 8.
- 2025.10.18. (Szombat): 8.00-16.00
- 2025.10.23. (Csütörtök): Zárva
- 2025.10.24. (Péntek): Zárva
- 2025.10.25. (Szombat): 8.00-16.00
- 2025.11.01. (Szombat): Zárva
Ajka, Hrsz. 039; Pápa Szabó D. u. Hrsz. 6918.
- 2025.10.18. (Szombat): 8.00-12.00
- 2025.10.23. (Csütörtök): Zárva
- 2025.10.24. (Péntek): 6.00-14.00
- 2025.10.25. (Szombat): 8.00-12.00
- 2025.11.01. (Szombat): Zárva
