1 órája

Így változik a hulladékszállítás és a hulladékudvarok nyitvatartása október 23-án

A Depónia Nonprofit Kft. és az ÉBH Nonprofit KFT. tájékoztatást adott ki az ünnepi nyitvatartásukkal kapcsolatban.

Szilas Lilla

A Depónia Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint a lakossági hulladékszállítást 2025. október 23-án, csütörtökön a megszokott ürítési rend szint végzi, emiatt kérik, hogy a gyűjtőedényeket reggel 6 órára szíveskedjenek kihelyezni. 

Október 23-án változik a hulladékudvarok nyitvatartása
Fotó: MW

A személyes ügyfélszolgálatok, vagyis esetünkben a Veszprém, Haszkovó utca 11/a és a Zirc, József Attila utca 1. szám alatt lévő irodák 2025. október 23-án, csütörtökön és 2025. október 24-én, pénteken zárva tartanak. 

Hulladékudvarok nyivatartása

Az ÉBH Nonprofit KFT. tájékoztatása szerint a hulladékudvarok nyitvatartása a munkanap áthelyezésre, valamint az ünnepre való tekintettel az alábbiak szerint alakul:

Veszprém, Aradi v. u; Zirc Hrsz. 07/46; Balatonalmádi, Szabolcs u. 4.:

  • 2025.10.18. (Szombat): 8.00-12.00
  • 2025.10.23. (Csütörtök): Zárva
  • 2025.10.24. (Péntek): 8.00-16.00
  • 2025.10.25. (Szombat): 8.00-12.00
  • 2025.11.01. (Szombat): Zárva

Veszprém. Kistó u. 8.

  • 2025.10.18. (Szombat): 8.00-16.00
  • 2025.10.23. (Csütörtök): Zárva
  • 2025.10.24. (Péntek): Zárva
  • 2025.10.25. (Szombat): 8.00-16.00
  • 2025.11.01. (Szombat): Zárva

Ajka, Hrsz. 039; Pápa Szabó D. u. Hrsz. 6918.

  • 2025.10.18. (Szombat): 8.00-12.00
  • 2025.10.23. (Csütörtök): Zárva
  • 2025.10.24. (Péntek): 6.00-14.00
  • 2025.10.25. (Szombat): 8.00-12.00
  • 2025.11.01. (Szombat): Zárva

 

