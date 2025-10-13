1 órája
Mostantól összedolgozik a HungaroMet a rendőrséggel
Együttműködés jött létre a Veszprém és a Somogy vármegyei rendőrség, valamint a siófoki viharjelző intézmény között.
Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség / Facebook
Szanka Gábor Gyula, a HungaroMet vezérigazgatója, Dékány Balázs rendőr dandártábornok, valamint Molnár Gábor rendőr dandártábornok megállapodást írt alá Siófokon. A megállapodás azért jött létre, hogy még hatékonyabban biztosíthassák a viharjelzések kommunikációját, a vízen tartózkodók időbeni figyelmeztetését, valamint a rendvédelmi szervek gyors és összehangolt reagálását a veszélyes időjárási helyzetekben - írja a HungaroMet Nonprofit Zrt.
A Veszprém vármegyei rendőrség bejegyzése szerint az idei nyári szezonban több olyan idegenforgalmi és turisztikai rendezvény zajlott, ahol a pontos időjárás-előrejelzés a szórakozók biztonságát szolgálta. Számos, időben történt prognózis segítette a rendőség munkáját, ezzel szolgálva az itt élők és az ide látogatók biztonságát.
Egymás segíti a HungaroMet és a két vármegyei rendőrség
A társaság vezérigazgatója és a rendőrfőkapitányok az együttműködést elsősorban azért kötötték meg, hogy a naprakész előrejelzéssel az itt élők és az ide látogatók biztonságát jobban tudják garantálni a jövőben is. A rendőrség és a meteorológia szolgálat mindenkit arra kér, hogy kövessék az időjárási előjelzéseket - olvasható a posztban.