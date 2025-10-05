A Hunyadi sztárja felfedte titkait, van, amit sokan nem gondoltak volna róla

A fiatal erdélyi színészt a közönség a törökverő Hunyadi János szerepében ismerte meg. A sztár a sorozat után országos ismertségre tett szert, és most új kihívás elé néz: Dobó Kata filmjében vállalt szerepet. Kádár L. Gellért élete az utóbbi időben gyökeresen megváltozott: megkapta első sorozatfőszerepét, Budapestre költözött, ahol egy új szenvedélyre is rátalált – írja a bors.hu.

A Hunyadi János szerepben megismert Kádár L. Gellért új lehetőségek felé nyit Budapesten

Fotó: bors.hu

Kádár L. Gellért számára Hunyadi szerepe hozta meg az ismertséget

„ Amikor Budapestre költöztem, egy barátommal kezdtem el sakkozni ” – mesélte a színész. Annyira megtetszett neki a játék, hogy tudatosan fejlesztette magát, megtanult veszíteni és feldolgozni a vereséget, miközben javította a koncentrációját, és elkerülte a közösségi oldalak órákig tartó böngészését.

Kádár L. Gellért távol tartja magát a rivaldafénynek attól a részétől, ami a magánéletét érinti, ezért tudatosan választja meg, mit vállal el a médiában.

Lovas kaszkadőr a Hunyadi sorozatról

Földing Péter, a sorozatban szereplő egyik kaszkadőr korábban lapunknak elmesélte a forgatási élményeit. Péter 2018 óta foglalkozik kaszkadőrködéssel, főleg lovas kaszkadőr szerepeket vállal. Elmondása alapján a forgatás előtt másfél–két hónapos próbájuk volt Táborfalván. Ott megismerkedtek a színészekkel és megtudták, milyen jelenetek lesznek. Ezeket átbeszélték, majd elpróbálták és a rendezőknek kellett rámondani az áment. Péter a TV2 sorozatában is főleg lovas szerepekben látható, például egy hajtó nélküli négyes fogaton ült, amikor vágtában mentek végig egy sziklás hegyoldalon, illetve lovas páncélos katonaként is feltűnik több jelenetben. A sorozatban mindkét oldal katonái között harcolt.

Azt mondta nagyon szerette ezt a munkát, csak kimerítő volt számára teljes páncélzatban a tűző nyári napon végigcsinálni a forgatást. Gyalogos és lovas kaszkadőrökből is száz fölötti létszámban dolgoztak együtt, ekkora létszámnál nagy a felelősség az egyes mutatványoknál. Meg sem tudja számolni hány forgatási napon vett részt, de családja miatt mindennap hazajárt Pápa-Tapolcafőre.