Húsakciók, amelyekért érdemes körülnézni a hűtőpultban

Október 16–21. között már áttekintettük a heti akciókat, de most a vásárlók figyelmét kifejezetten a húsokra irányítjuk. A tudatos vásárló számára a heti húsakciók összehasonlítása segít abban, hogy a legjobb minőséget és ár-érték arányt találja meg.

Húsakciók adnak lehetőséget a friss csirke, sertés és felvágottak tudatos beszerzésére. Érdemes átgondolni, milyen szezonális ételeket készíthetünk belőlük októberben.

Húsakciók összehasonlítása áruházanként

A Lidl kiemelkedik a kacsamell és a darált sertés kedvezményeivel. A friss csirkecomb és kacsamell különösen alkalmas sütőben sült, pörkölt vagy rakott ételekhez, a szezonális zöldségekkel, például sütőtökkel vagy karfiollal kombinálva. A Pikók felvágottak, mint a pulykamellsonka és a kolbászok, gyors vacsorákhoz, rakott ételekhez, vagy melegszendvicsekhez ideálisak.

Az Aldi a csirkemell, a sajttal töltött csirkemell és a csirkemell sonka kategóriában kínál kedvező lehetőségeket. Ezekből könnyen készíthetünk rakott tésztát, tepsis csirkemellet zöldségekkel, vagy szezonális salátákkal tálalt fogásokat. A sertés darált hús és májas jól alkalmazható tölteléknek, bolognai szószhoz, rakott káposztához, vagy éppen töltött zöldségekhez, ami különösen kiadós, melegítő ételeket eredményez a hűvös októberi napokon.

A SPAR főként a kolbászok terén kínál előnyös lehetőségeket. A lecsókolbász és a Csabai lángolt kolbász akciói miatt ezek az áruházak ideálisak, ha gyors, ízletes kolbászos ételeket, például lecsót, rakott tésztát vagy sütőtökös, kolbászos fogásokat szeretnénk készíteni. A téliszalámi és a spanyol szalámi kedvezménye mérsékelt, így ezek inkább hidegtálakhoz, szendvicsekhez vagy könnyű vacsorákhoz ajánlottak.

A Tesco esetében a sajttal töltött csirkemell, a császárszalonna és a füstölt szalámi vásárlása érdemes figyelmet fordítani. Ezekből készíthetünk kiadós, sütőben sült fogásokat, rakott zöldségekkel, vagy szezonális köretekkel tálalt családi vacsorát. Bár a friss csirkecomb és az oldalas kedvezménye kisebb, a felvágottak választéka sokoldalúan felhasználható, így a tudatos vásárlók minden étkezéshez megtalálhatják a megfelelő alapanyagot.

Összességében a heti húsakciók összehasonlítása lehetővé teszi, hogy a vásárlók tudatosan válasszanak, és októberben a szezon legfinomabb, legpraktikusabb ételeit készíthessék el.