Húsakciók a héten: sertés-, csirke- és felvágottkedvezmények

Október 9–15. között a húsok és felvágottak kínálatában is érdemes körülnézni a nagy áruházláncoknál. A friss sertés-, csirke-, pulyka- és marhahús jelentős kedvezménnyel vásárolható, de a füstölt és szeletelt felvágottak is akciósak. Ezekből változatos ételek készíthetők, a hagyományos egytálételektől a gyors vacsorákig, így minden napra könnyen összeállítható a háztartás menüje.

Fotó: pexels

Húsok és felvágottak akciósan

A Lidl katalógusa szerint a darált sertéshús 20%-kal, a csirkecomb 15%-kal, a darált pulykahús 18%-kal, a csemegeszalámi 20%-kal, míg a füstölt, főtt tarja 23%-kal akciós. Ezekből készíthető könnyed tepsis karaj sonkával és sajttal, fitnesz csirkemell mix zöldségekkel, vagy hagyományos egytálétel.

Az ALDI újsága alapján, a sertéskaraj 20%-kal, a csirkemellfilé 18%-kal, a pulykamell szelet 15%-kal, a Pick szalámi 25%-kal, a füstölt sonka szeletelt pedig 22%-kal olcsóbb. A friss húsok és felvágottak kombinációjával például pulykafasírt sonkás bundában, bolognai húsos tészta vagy tepsis karaj készíthető.

A Tesco akciói között, a darált marhahús 20%-kal, a sertéslapocka 18%-kal, a csirkeszárny 15%-kal, a párizsi felvágott 22%-kal, a sonkás szelet 25%-kal akciós. Ezekből változatos ételek állíthatók össze: hagyományos sült húsok, bolognai tészta, fasírtok vagy egy gyors csirkés vacsora.

A hét akciói lehetőséget adnak arra, hogy bevásárlás közben okosan gazdálkodjunk a pénzzel. Érdemes előre átnézni az áruházláncok kínálatát, így a friss húsok és felvágottak kedvezményesen beszerezhetők. A biohús választása egészségesebb, míg a jól megtervezett vásárlással olcsó hús formájában a háztartás költségei is csökkenthetők. Tudatosan kombinálva a heti kedvezményeket, a spórolás könnyebb lehet.