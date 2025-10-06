október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Őszies időjárás

2 órája

Délután is bőrig ázunk? Mutatjuk, mit jósol az időjárás-előrejelzés (+ videó)

Címkék#Köpönyeg hu#záporos#hőmérséklet#esernyő

Bár sokan már a napsütéses őszi délutánokra várnak, az időjárás a mai nap második felében sem enged a szeszélyességéből.

A Köpönyeg előrejelzése szerint főként a keleti országrészben lehet záporokra számítani, miközben az északnyugati szél sokfelé megerősödik, néhol viharos lökésekre is számítani lehet. Az októberre jellemző hűvös időjárás és a borongós égbolt miatt ma is réteges öltözet ajánlott. A hőmérséklet maximuma 14 fok körül alakul, így nem valószínű, hogy ma megtapasztaljuk az igazi vénasszonyok nyarát.

Délután szeles, záporos időjárás vár ránk
Délután szeles, záporos időjárás vár ránk
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Délután szeles, záporos időjárás vár ránk

A kora esti órákig főként a keleti megyékben lehet nedves, csapadékos időre készülni.

Aki ebben az időszakban utazik vagy szabadtéri programot tervez, készüljön esernyővel és szélálló ruhával. A megerősödő szél nemcsak kellemetlen, de a hőérzetet is jelentősen csökkentheti.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu