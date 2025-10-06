Délután is bőrig ázunk? Mutatjuk, mit jósol az időjárás-előrejelzés (+ videó)

A Köpönyeg előrejelzése szerint főként a keleti országrészben lehet záporokra számítani, miközben az északnyugati szél sokfelé megerősödik, néhol viharos lökésekre is számítani lehet. Az októberre jellemző hűvös időjárás és a borongós égbolt miatt ma is réteges öltözet ajánlott. A hőmérséklet maximuma 14 fok körül alakul, így nem valószínű, hogy ma megtapasztaljuk az igazi vénasszonyok nyarát.

Délután szeles, záporos időjárás vár ránk

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A kora esti órákig főként a keleti megyékben lehet nedves, csapadékos időre készülni.

Aki ebben az időszakban utazik vagy szabadtéri programot tervez, készüljön esernyővel és szélálló ruhával. A megerősödő szél nemcsak kellemetlen, de a hőérzetet is jelentősen csökkentheti.