Időjárás-előrejelzés

1 órája

Ma Veszprémben is több lesz a felhő, de vajon érkezik belőle "égi áldás"? Itt a válasz

Csütörtökön Veszprémben több lesz a felhő, de továbbra is enyhe őszi időre számíthatunk. Az északnyugati szél élénk marad, és néhol rövid zápor is előfordulhat.

Ma az időjárás Veszprém vármegyében időnként erősen felhős lesz az ég, de csak helyenként fordulhat elő zápor. A hőmérséklet délután 15 és 20 °C között alakul, ami továbbra is kellemes, őszi enyheséget hoz. Az északnyugati szél ma is megerősödhet, főleg a nyíltabb, dombos területeken. A napos időszakok száma kevesebb lesz, mint tegnap, de a levegő így is friss és tiszta marad - írja a Köpönyeg.

Mai időjárás Veszprém térségben - folytatódik a kellemes őszi idő
A mai időjárás Veszprém térségben: folytatódik a kellemes őszi idő
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A mai időjárás Veszprém térségben

A reggel hűvösen indul, 7–8 °C körüli hőmérséklettel. A felhőzet több helyen már ekkor megjelent, a szél pedig időnként megélénkült.

Napközben változóan, helyenként erősen felhős lesz az ég. A levegő 15 és 20 °C között tetőzik, a szél továbbra is élénk, de a legtöbb helyen száraz marad az idő.

A késő esti órákra 10 °C köré hűl a levegő. Az ég változóan felhős marad, a szél viszont fokozatosan veszít erejéből.

Figyelmeztetés, különleges jelenség

Az Országos Meteorológiai Szolgálat ma sem adott ki figyelmeztetést Veszprém térségére. A szél több helyen élénk lehet, de komolyabb veszélyt nem jelent.

Tippek a mai napra

A változó felhőzet miatt réteges öltözködés javasolt.

A szél miatt érdemes szélfogó kabátot választani.

A délutáni órák alkalmasak szabadtéri programokra, kirándulásra, sétára.

Összefoglalás

Veszprémben ma gyakran lesz felhős az ég, de csupán néhol alakulhat ki zápor. Az északnyugati szél időnként élénk lehet, a hőmérséklet pedig 15 és 20 °C között alakul. Marad a kellemes, enyhe, őszi idő.

 

