Ma Veszprémben is több lesz a felhő, de vajon érkezik belőle "égi áldás"? Itt a válasz

Ma az időjárás Veszprém vármegyében időnként erősen felhős lesz az ég, de csak helyenként fordulhat elő zápor. A hőmérséklet délután 15 és 20 °C között alakul, ami továbbra is kellemes, őszi enyheséget hoz. Az északnyugati szél ma is megerősödhet, főleg a nyíltabb, dombos területeken. A napos időszakok száma kevesebb lesz, mint tegnap, de a levegő így is friss és tiszta marad - írja a Köpönyeg.

A mai időjárás Veszprém térségben: folytatódik a kellemes őszi idő

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A reggel hűvösen indul, 7–8 °C körüli hőmérséklettel. A felhőzet több helyen már ekkor megjelent, a szél pedig időnként megélénkült.

Napközben változóan, helyenként erősen felhős lesz az ég. A levegő 15 és 20 °C között tetőzik, a szél továbbra is élénk, de a legtöbb helyen száraz marad az idő.

A késő esti órákra 10 °C köré hűl a levegő. Az ég változóan felhős marad, a szél viszont fokozatosan veszít erejéből.

Figyelmeztetés, különleges jelenség

Az Országos Meteorológiai Szolgálat ma sem adott ki figyelmeztetést Veszprém térségére. A szél több helyen élénk lehet, de komolyabb veszélyt nem jelent.

Tippek a mai napra

A változó felhőzet miatt réteges öltözködés javasolt.

A szél miatt érdemes szélfogó kabátot választani.

A délutáni órák alkalmasak szabadtéri programokra, kirándulásra, sétára.

Összefoglalás

Veszprémben ma gyakran lesz felhős az ég, de csupán néhol alakulhat ki zápor. Az északnyugati szél időnként élénk lehet, a hőmérséklet pedig 15 és 20 °C között alakul. Marad a kellemes, enyhe, őszi idő.