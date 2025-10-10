4 órája
Ma Veszprémben is igazi őszi időjárás várható, íme a részletek (+ zene)
Ma Veszprémben is folytatódik a kellemes, enyhe őszi időjárás. A reggeli ködfoltok gyorsan felszálltak, a nap folyamán pedig többnyire napos-felhős időre számíthatunk. A hőmérséklet 20 fok közelében alakul, de az északnyugati szél sokfelé megélénkül.
A mai napon Veszprém vármegyében továbbra is változóan napos-felhős idő jellemzi majd az égképet, igazi őszi időjárás lesz ma. A reggeli köd gyorsan megszűnik, és csapadék a nap nagy részében nem várható. Az északnyugati szél több helyen megerősödik, különösen a nyílt területeken és a Bakony környékén. A levegő 19–20 °C körül tetőzik, ami az októberi napokhoz mérten kifejezetten kellemes - írja a Köpönyeg.
Őszies időjárás lesz ma Veszprém térségében
- A reggeli órákban 8–9 °C körüli hőmérsékletet mértek, a ködfoltok gyorsan felszálltak. A levegő tiszta, friss, a szél ekkor még mérsékelt volt.
- Napközben váltakozóan napos-felhős idő ígérkezik, 19–20 °C körüli maximumokkal. Az élénk északnyugati szél több helyen érezhető lesz, de csapadék nem valószínű.
- Késő estére 10–12 °C köré hűl a levegő. A szél továbbra is fúj, de lassan mérséklődik, az ég pedig változóan felhős marad.
Figyelmeztetés, különleges jelenség
Az Országos Meteorológiai Szolgálat mai jelentése szerint nem várható veszélyes időjárási esemény Veszprém térségében. A szél lehet időnként erős, de riasztás nincs érvényben.
Tippek a mai napra
- A szél miatt érdemes szélálló kabátot viselni.
- A délutáni órák ideálisak szabadtéri programokra vagy sétára.
- Estére lehűlés várható, ezért réteges öltözködés javasolt.
Összefoglalás
Ma Veszprém vármegyében igazi őszi időjárásra számíthatunk: a reggeli köd után napos, szeles, kellemes nap elé nézünk. A hőmérséklet 19–20 °C körül alakul, és csapadék továbbra sem várható.