Ma Veszprémben is igazi őszi időjárás várható, íme a részletek (+ zene)

A mai napon Veszprém vármegyében továbbra is változóan napos-felhős idő jellemzi majd az égképet, igazi őszi időjárás lesz ma. A reggeli köd gyorsan megszűnik, és csapadék a nap nagy részében nem várható. Az északnyugati szél több helyen megerősödik, különösen a nyílt területeken és a Bakony környékén. A levegő 19–20 °C körül tetőzik, ami az októberi napokhoz mérten kifejezetten kellemes - írja a Köpönyeg.

Őszies időjárás lesz ma Veszprém térségében

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A reggeli órákban 8–9 °C körüli hőmérsékletet mértek, a ködfoltok gyorsan felszálltak. A levegő tiszta, friss, a szél ekkor még mérsékelt volt.

Napközben váltakozóan napos-felhős idő ígérkezik, 19–20 °C körüli maximumokkal. Az élénk északnyugati szél több helyen érezhető lesz, de csapadék nem valószínű.

Késő estére 10–12 °C köré hűl a levegő. A szél továbbra is fúj, de lassan mérséklődik, az ég pedig változóan felhős marad.

Figyelmeztetés, különleges jelenség

Az Országos Meteorológiai Szolgálat mai jelentése szerint nem várható veszélyes időjárási esemény Veszprém térségében. A szél lehet időnként erős, de riasztás nincs érvényben.

Tippek a mai napra

A szél miatt érdemes szélálló kabátot viselni.

A délutáni órák ideálisak szabadtéri programokra vagy sétára.

Estére lehűlés várható, ezért réteges öltözködés javasolt.

Összefoglalás

Ma Veszprém vármegyében igazi őszi időjárásra számíthatunk: a reggeli köd után napos, szeles, kellemes nap elé nézünk. A hőmérséklet 19–20 °C körül alakul, és csapadék továbbra sem várható.