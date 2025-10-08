Új részleget adtak át az Életöröm Idősek Otthona és Nyugdíjasházban (+ galéria)

Az ünnepélyes átadón Porga Gyula elmondta, hogy köszönettel tartoznak mindazoknak, akik munkájával létrejöhetett ez a fontos funkciót ellátó létesítmény. A polgármester szerint bátor döntés volt, hogy így próbáltak bővülni, érezve azt a hiányt, amire valamilyen módon reagálni szükséges. „Jó egy olyan város polgármesterének lenni, ahol a városi vízió, városi jövőkép vagy a stratégia létrehozása nem egyedül a városvezetésre hárul, hanem vannak olyan városi szereplők, akik nyitottak és tesznek is érte" – mondta Porga Gyula. Az önkormányzat azt a célt tűzte ki, hogy a veszprémiek életminőségét az európai elithez próbálják felzárkóztatni. A jó életminőség fontos eleme, hogy milyen szolgáltatások érhetőek el. „Ha az idősellátásról beszélünk, úgy gondolom, a város a lehetőségeihez mérten próbálja az ellátás minőségét fokozni" – emelte ki a polgármester.

Veszprém város nevében Porga Gyula polgármester, az idősotthon tulajdonosainak nevében Szigeti József adta át a demensrészleget

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Porga Gyula szerint a sikerhez vezető út kulcsa, hogy a városban működő vállalkozásokkal és civil szervezetekkel közösen tudjanak tenni azért, hogy élhetőségben és biztonságban még előrébb tudjanak menni. Úgy gondolja, az Életöröm Idősek Otthona és Nyugdíjasház már a kezdetektől a város mellé állt, hogy magas minőségű szolgáltatást biztosítson. „A városi jövőkép elérése is csapatmunka kell, hogy legyen" – emelte ki beszédében.

Folyamatosan fejlesztik Veszprémben az idősellátást

Szigeti József beszédében elmondta, hogy egy közösségi célt szolgáló épület átadása mindig nagy öröm számukra. Erre az eseményre minden olyan személyt meghívtak, akik valamilyen módon segítették a demensrészleg létrehozását.