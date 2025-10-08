1 órája
Új részleget adtak át az Életöröm Idősek Otthona és Nyugdíjasházban (+ galéria)
Veszprém város nevében Porga Gyula polgármester, az idősotthon tulajdonosainak nevében Szigeti József adta át szerdán az Életöröm Idősek Otthona és Nyugdíjasház új demensrészlegét.
Az ünnepélyes átadón Porga Gyula elmondta, hogy köszönettel tartoznak mindazoknak, akik munkájával létrejöhetett ez a fontos funkciót ellátó létesítmény. A polgármester szerint bátor döntés volt, hogy így próbáltak bővülni, érezve azt a hiányt, amire valamilyen módon reagálni szükséges. „Jó egy olyan város polgármesterének lenni, ahol a városi vízió, városi jövőkép vagy a stratégia létrehozása nem egyedül a városvezetésre hárul, hanem vannak olyan városi szereplők, akik nyitottak és tesznek is érte" – mondta Porga Gyula. Az önkormányzat azt a célt tűzte ki, hogy a veszprémiek életminőségét az európai elithez próbálják felzárkóztatni. A jó életminőség fontos eleme, hogy milyen szolgáltatások érhetőek el. „Ha az idősellátásról beszélünk, úgy gondolom, a város a lehetőségeihez mérten próbálja az ellátás minőségét fokozni" – emelte ki a polgármester.
Porga Gyula szerint a sikerhez vezető út kulcsa, hogy a városban működő vállalkozásokkal és civil szervezetekkel közösen tudjanak tenni azért, hogy élhetőségben és biztonságban még előrébb tudjanak menni. Úgy gondolja, az Életöröm Idősek Otthona és Nyugdíjasház már a kezdetektől a város mellé állt, hogy magas minőségű szolgáltatást biztosítson. „A városi jövőkép elérése is csapatmunka kell, hogy legyen" – emelte ki beszédében.
Folyamatosan fejlesztik Veszprémben az idősellátást
Szigeti József beszédében elmondta, hogy egy közösségi célt szolgáló épület átadása mindig nagy öröm számukra. Erre az eseményre minden olyan személyt meghívtak, akik valamilyen módon segítették a demensrészleg létrehozását.
Decemberben lesz 20 éve, hogy átadák az Életöröm Idősek Otthona és Nyugdíjasházat, ami a maga nemében új volt, hiszen még abban az évben megkapták az év akadálymentes épülete elismerést. Szigeti József szerint húsz év alatt sok minden történt: 2014-ben alakítottak ki egy fokozott ápolási részleget, ahol a 24 órás gondozottakat látják el; 2023 szeptemberében szembesültek azzal, hogy sokkal több a demens lakójuk, mint akiket ezen a részlegen el tudnak látni. Akkor álltak neki a most átadott részleg kialakításának. A tervezés után megállapodtak az önkormányzattal, és a további papírmunkák lezárulta után, március 20-án kezdték el az építkezést és augusztus végén el is készültek. A részlegre már jövő héten beköltözhetnek az idősek. Szigeti József szerint mindez a nagyszerű csapatmunkának köszönhető.