40 perce
A veszprémi idősek olyan értéket képviselnek, melyekre mindannyian büszkék lehetünk (+galéria)
Idén is megszervezték a mára hagyománnyá vált idősek napi rendezvényt az Agóra Kulturális Központban. Az eseményen beszédet mondott Ovádi Péter országgyűlési képviselő, Porga Gyula, Veszprém város polgármestere és Simon Gyula Mátyás, a Veszprémi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének elnöke, valamint tiszteletét tette Demeter Ferenc, a Magyar Nyugdíjasok Országos Szövetségének elnökségi tagja és Neveda Amália, az Agóra igazgatója.
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló
Az ENSZ közgyűlésének határozata alapján először 1991-ben rendezték meg az idősek világnapját. Azóta minden év október 1-én megemlékezünk a Föld több mint 600 millió idős lakosáról - fogalmazott beszédében Simon Gyula Mátyás. A világnap célja, hogy központba helyezze a méltóságteljes öregkort és az időseket. Az egyesület elnöke beszédében ismertette, hogy Magyarországon is egyre többen érik meg a századik életévüket, számuk ezer fölé tehető, míg a 90 év felettiek létszámát 35 ezerre becsülik.
A 2025-ös adatok szerint is Veszprémben a 60 év felettiek száma meghaladja a 15 ezeret, vagyis a lakosság negyede időskorú. Az önkormányzat minden évben az idősek világnapján ünnepséggel és vendéglátással köszönti a veszprémi nyugdíjas klubok tagjait, szoros együttműködésben a Veszprémi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületével.
Ez a nap Simon Gyula Mátyás szerint arról szól, hogy kifejezzék hálájukat és tiszteletüket azok iránt, akik munkájukkal, tudásukkal és példamutatásukkal megalapozták a közösség jelenét és jövőjét. Hozzátette, az idősek élettapasztalatukkal, bölcsességükkel és kitartásukkal olyan értéket képviselnek, amelyekre mindannyian büszkék lehetünk. Veszprém önkormányzata nem csak az ünnepség alkalmával, hanem folyamatosan figyelemmel kíséri az időskorúak helyzetét és minden, számukra fontos lépést meghoznak. "Mivel az idősek voltak azok, akik az évek során megtanították gyerekeinknek és unokáinknak a szorgalmat, a kitartást, az egymás iránti tiszteletet" - fogalmazott az egyesület elnöke.
A veszprémi idősek olyan értéket képviselnek, melyekre mindannyian büszkék lehetünkFotók: Fülöp Ildikó/ Napló
A város és az idősek között erős a szövetség
Porga Gyula beszédében elmondta, hogy 15. alkalommal köszönthette idén az időseket a világnap alkalmából. Úgy fogalmazott, ő nem kötelező feladatként gondol erre az eseményre minden egyes évben, hanem egy szövetség ápolásaként. Ezen a napon a partnerséget ünneplik, ami a város és a benne élő idősek között létrejött. "Hiszen mindenki azért dolgozik, hogy egy élhetőbb várost létrehozhassunk" - mondta a polgármester. Úgy gondolja, nincs olyan városi program, vagy esemény, ahol ne számíthatnának a helyben élő idősekre, akik biztos támaszt jelentenek. "Ettől lesz élhető egy város, hogy a különböző korosztályok egymást segítve, egymásra támaszkodva tudnak létezni egy városban" - emelte ki beszédében. Porga Gyula szerint fontos, hogy minél több olyan alkalom legyen, ahol a különböző generációk át tudják egymásnak adni a tapasztalatokat.
Ovádi Péter köszöntőjében elmondta, hogy büszkeséggel tölthet el mindenkit, hogy egy ezeréves város lakója, melynek mostani sikereire is büszkék lehetünk. 2023-ban úgy fogalmazott, az idős korosztálynak is köszönhető, hogy sikeresen lezajlott az Európa Kulturális Fővárosa év és emiatt 2026-ban, az Európa Sportrégiója évében is számítanak a szépkorúak segítségére. Szerinte amiatt is szerencsés a város, mert 40 idősklubnak ad otthont, akik mindig aktívak és hajtja őket a tenni akarás.
A beszédek után felléptek a Duna TV Magyarország, szeretlek! című műsorának csapatkapitányai, Miller Zoltán és Vágó Bernadett.