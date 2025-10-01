A veszprémi idősek olyan értéket képviselnek, melyekre mindannyian büszkék lehetünk (+galéria)

Az ENSZ közgyűlésének határozata alapján először 1991-ben rendezték meg az idősek világnapját. Azóta minden év október 1-én megemlékezünk a Föld több mint 600 millió idős lakosáról - fogalmazott beszédében Simon Gyula Mátyás. A világnap célja, hogy központba helyezze a méltóságteljes öregkort és az időseket. Az egyesület elnöke beszédében ismertette, hogy Magyarországon is egyre többen érik meg a századik életévüket, számuk ezer fölé tehető, míg a 90 év felettiek létszámát 35 ezerre becsülik.

Az idősek világnapjára szervezett eseményen köszöntőt mondott Porga Gyula polgármester és Ovádi Péter országgyűlési képviselő

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A 2025-ös adatok szerint is Veszprémben a 60 év felettiek száma meghaladja a 15 ezeret, vagyis a lakosság negyede időskorú. Az önkormányzat minden évben az idősek világnapján ünnepséggel és vendéglátással köszönti a veszprémi nyugdíjas klubok tagjait, szoros együttműködésben a Veszprémi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületével.

Ez a nap Simon Gyula Mátyás szerint arról szól, hogy kifejezzék hálájukat és tiszteletüket azok iránt, akik munkájukkal, tudásukkal és példamutatásukkal megalapozták a közösség jelenét és jövőjét. Hozzátette, az idősek élettapasztalatukkal, bölcsességükkel és kitartásukkal olyan értéket képviselnek, amelyekre mindannyian büszkék lehetünk. Veszprém önkormányzata nem csak az ünnepség alkalmával, hanem folyamatosan figyelemmel kíséri az időskorúak helyzetét és minden, számukra fontos lépést meghoznak. "Mivel az idősek voltak azok, akik az évek során megtanították gyerekeinknek és unokáinknak a szorgalmat, a kitartást, az egymás iránti tiszteletet" - fogalmazott az egyesület elnöke.