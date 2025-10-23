Megérkezett az oltás, amire mindenki várt – Sokan most ingyen megkaphatják!

Megkezdődött a felkészülés a téli időszak leggyakoribb vírusfertőzésére. A veszprémi hivatalok már megkapták a szükséges oltóanyagokat, és rövidesen a lakosság számára is elérhetővé válik az influenza elleni védőoltás, érdemes időben gondoskodni a megelőzésről.

Elindul az influenza elleni védőoltás kiszállítása a háziorvosi rendelőkbe. Mutatjuk, kiknek ingyenes a felvétele!

Fotó: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal

Indul az influenza elleni védőoltás beadása

Megérkezett a Veszprém vármegyei hivatalokhoz az influenza elleni védőoltás, amely a felnőttek és a három év feletti gyermekek számára is alkalmas. A járási hivatalok népegészségügyi osztályai megkezdték az oltóanyagok kiszállítását, tehát a védőoltás már úton van a háziorvosi rendelőkbe. Így a térítésmentes oltásra jogosultak hamarosan megkaphatják, ezennel hivatalosan is elindul az influenzaoltások beadása – derül ki a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal közleményéből.

Kik számára elérhető az ingyenes influenzaoltás?

60 év feletti korcsoportba tartozók,

Krónikus betegek (szív-, érrendszeri, emésztőrendszeri betegségek),

Várandós kismamák,

Egészségügyi és szociális dolgozók számára.

Az influenza elleni védőoltásért a kockázati csoportba tartozóknak nem kell fizetniük, vagyis térítésmentesen igényelhetik az oltóanyagot.

Miért érdemes beadatni az influenzaoltást?

Egyrészt a súlyos, kórházi kezelést igénylő megbetegedések megelőzése a cél, másrészt pedig az influenza okozta halálesetek megakadályozása érdekében érdemes megfontolni az oltás felvételét.