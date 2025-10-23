október 23., csütörtök

Járványügy

1 órája

Megérkezett az oltás, amire mindenki várt – Sokan most ingyen megkaphatják!

Hamarosan megérkezik a szezonális védőoltás, amire már sokan vártak Veszprém vármegyében. Az influenza elleni védőoltásról fontos bejelentést tett a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal. Mutatjuk, kiknek jár ingyen!

Megkezdődött a felkészülés a téli időszak leggyakoribb vírusfertőzésére. A veszprémi hivatalok már megkapták a szükséges oltóanyagokat, és rövidesen a lakosság számára is elérhetővé válik az influenza elleni védőoltás, érdemes időben gondoskodni a megelőzésről.

Influenza elleni védőoltás megérkezett, ingyenes a kockázati csortoknak
Elindul az influenza elleni védőoltás kiszállítása a háziorvosi rendelőkbe. Mutatjuk, kiknek ingyenes a felvétele!
Fotó: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal

Indul az influenza elleni védőoltás beadása

Megérkezett a Veszprém vármegyei hivatalokhoz az influenza elleni védőoltás, amely a felnőttek és a három év feletti gyermekek számára is alkalmas. A járási hivatalok népegészségügyi osztályai megkezdték az oltóanyagok kiszállítását, tehát a védőoltás már úton van a háziorvosi rendelőkbe. Így a térítésmentes oltásra jogosultak hamarosan megkaphatják, ezennel hivatalosan is elindul az influenzaoltások beadása – derül ki a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal közleményéből.

Kik számára elérhető az ingyenes influenzaoltás?

  • 60 év feletti korcsoportba tartozók,
  • Krónikus betegek (szív-, érrendszeri, emésztőrendszeri betegségek), 
  • Várandós kismamák,
  • Egészségügyi és szociális dolgozók számára.

Az influenza elleni védőoltásért a kockázati csoportba tartozóknak nem kell fizetniük, vagyis térítésmentesen igényelhetik az oltóanyagot.

Miért érdemes beadatni az influenzaoltást?

Egyrészt a súlyos, kórházi kezelést igénylő megbetegedések megelőzése a cél, másrészt pedig az influenza okozta halálesetek megakadályozása érdekében érdemes megfontolni az oltás felvételét.

A védettség 14 nap alatt alakul ki, ezért célszerű minél előbb beadatni.

Kötelező maszkviselés jöhet?

Bár a háziorvosi rendelőkben nem rendelte el a hatóság kötelezően a maszkviselést, a felső légúti tünetekkel küzdő betegeket kérik, vegyenek fel a belépéskor maszkot. A Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház még nem írta elő a kötelező maszkviselést, azonban az országban már több helyen, például a debreceni kórházban is elrendelték a hordását.

Mik lehetnek az influenza tünetei?

  • Hirtelen jelentkező magas láz
  • Hidegrázás
  • Köhögés, torokfájás
  • Izomfájdalom, fejfájás
  • Fáradékonyság

Mit tehetünk a megelőzés érdekében?

Ha betegnek érezzük magunkat, maradjunk otthon, ne menjünk közösségbe. Érdemes gyakrabban beiktatni egy alapos kézmosást, valamint használjunk kézfertőtlenítő szert. Erősödő vírusos tünetek esetén feltétlenül keressük fel a háziorvosunkat, valamint felső légúti tünetek esetén hordjunk maszkot közösségben és zárt térben. Továbbá az immunrendszer támogatása is kulcsfontosságú lehet a járványokkal terhelt időszakban.

Felhívás! A hatóság kéri a lakosságot, hogy éljen a térítésmentes oltás lehetőségével.

A háziorvosnál igényelhető az influenza elleni védőoltás.

 

 

