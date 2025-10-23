1 órája
Megérkezett az oltás, amire mindenki várt – Sokan most ingyen megkaphatják!
Hamarosan megérkezik a szezonális védőoltás, amire már sokan vártak Veszprém vármegyében. Az influenza elleni védőoltásról fontos bejelentést tett a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal. Mutatjuk, kiknek jár ingyen!
Megkezdődött a felkészülés a téli időszak leggyakoribb vírusfertőzésére. A veszprémi hivatalok már megkapták a szükséges oltóanyagokat, és rövidesen a lakosság számára is elérhetővé válik az influenza elleni védőoltás, érdemes időben gondoskodni a megelőzésről.
Indul az influenza elleni védőoltás beadása
Megérkezett a Veszprém vármegyei hivatalokhoz az influenza elleni védőoltás, amely a felnőttek és a három év feletti gyermekek számára is alkalmas. A járási hivatalok népegészségügyi osztályai megkezdték az oltóanyagok kiszállítását, tehát a védőoltás már úton van a háziorvosi rendelőkbe. Így a térítésmentes oltásra jogosultak hamarosan megkaphatják, ezennel hivatalosan is elindul az influenzaoltások beadása – derül ki a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal közleményéből.
Kik számára elérhető az ingyenes influenzaoltás?
- 60 év feletti korcsoportba tartozók,
- Krónikus betegek (szív-, érrendszeri, emésztőrendszeri betegségek),
- Várandós kismamák,
- Egészségügyi és szociális dolgozók számára.
Az influenza elleni védőoltásért a kockázati csoportba tartozóknak nem kell fizetniük, vagyis térítésmentesen igényelhetik az oltóanyagot.
Miért érdemes beadatni az influenzaoltást?
Egyrészt a súlyos, kórházi kezelést igénylő megbetegedések megelőzése a cél, másrészt pedig az influenza okozta halálesetek megakadályozása érdekében érdemes megfontolni az oltás felvételét.
A védettség 14 nap alatt alakul ki, ezért célszerű minél előbb beadatni.
Kötelező maszkviselés jöhet?
Bár a háziorvosi rendelőkben nem rendelte el a hatóság kötelezően a maszkviselést, a felső légúti tünetekkel küzdő betegeket kérik, vegyenek fel a belépéskor maszkot. A Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház még nem írta elő a kötelező maszkviselést, azonban az országban már több helyen, például a debreceni kórházban is elrendelték a hordását.
Mik lehetnek az influenza tünetei?
- Hirtelen jelentkező magas láz
- Hidegrázás
- Köhögés, torokfájás
- Izomfájdalom, fejfájás
- Fáradékonyság
Mit tehetünk a megelőzés érdekében?
Ha betegnek érezzük magunkat, maradjunk otthon, ne menjünk közösségbe. Érdemes gyakrabban beiktatni egy alapos kézmosást, valamint használjunk kézfertőtlenítő szert. Erősödő vírusos tünetek esetén feltétlenül keressük fel a háziorvosunkat, valamint felső légúti tünetek esetén hordjunk maszkot közösségben és zárt térben. Továbbá az immunrendszer támogatása is kulcsfontosságú lehet a járványokkal terhelt időszakban.
Felhívás! A hatóság kéri a lakosságot, hogy éljen a térítésmentes oltás lehetőségével.
A háziorvosnál igényelhető az influenza elleni védőoltás.