Privát wellnessparadicsomot kínál ez az eladó álomlakás a Balaton partján

Az eladó balatoni ingatlan háromszobás, földszinti, teraszos és kertes lakás, amely a Balatonfüred legkedveltebb részén található, pár perc sétára a Tagore sétánytól és a strandoktól – írja az ingatlan.com.

Ez a balatonfüredi ingatlan a wellnessrészlegével és gondozott kertjével valódi különlegesség a Tagore sétány közelében

Forrás: ingatlan.com

Az ingatlan különlegességei

A lakás amerikai konyhás nappalival, étkezővel, két hálószobával, kádas fürdőszobával és külön WC-vel rendelkezik. Az előszobában beépített szekrények szolgálják a tárolást.

Ami viszont igazán különlegessé teszi, az a lakáshoz tartozó wellnessrészleg egész évben használható, feszített víztükrű, fűtött úszómedencével, gyermekmedencével, jakuzzival, finn és infraszaunával, gőzkabinnal, valamint tornateremmel. A lakás közvetlen közelében található a Tagore sétány, a strandok és a kikötő.

A balatonfüredi eladó lakás nem a méretével, hanem a gondosan kialakított belső tereivel, a kertkapcsolattal és az egész évben használható wellnessrészleggel emelkedik ki a kínálatból. Minden apró részlet az otthonosságot és a pihenést szolgálja, így különleges élményt nyújt a tulajdonosának.