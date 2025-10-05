Balaton-parti ház modern külsővel, múltidéző belső térrel – Te is csobbanhatsz a medencében!

Balatonfüreden, a fürdőtelepi rész közelében található egy különleges ingatlan, amely a Balaton közelsége és a történelmi hangulat keveredésével tűnik ki – írja az Ingatlan.hu.

Ingatlan, ahol a múlt és a tágas terek egyaránt a mindennapok részévé válnak. A berendezés és a földszinti terek hangulata szinte regénybe illő.

Fotó: ingatlan.hu

Az ingatlan különlegességei

Az ingatlan 25 szobával rendelkezik, elsősorban befektetők számára kínál lehetőséget. A ház földszinti terei tágasak, világosak, és a klasszikus stílusú berendezés minden részletében a múltat idézi. A vendégházban 19 lakóegység található, de további apartmanok kialakítására is van lehetőség. A ház szolgáltatásai között közös étkezők, nyári pavilon, mosókonyha, úszómedence, gondozott kert és több parkoló is megtalálható. Az ingatlan minden eleme a komfortot és a tágas terek élményét biztosítja.

A földszinti terek a ház központját képezik, ahol a vendégek közösségi élete zajlik. A Jane Austen-regények hangulatát idéző berendezés minden részletében eleganciát sugároz, miközben a modern komfortot is biztosítja. A vendégház tágas szobái, erkélyei és fürdőszobái a klasszikus stílust ötvözik a mai igényekkel, így a ház mindennapjai izgalmasak és hangulatosak.

Elhelyezkedés és közlekedés

A balatonarácsi vasútállomás 200 méterre, a balatonfüredi 900 méterre található, az autóbuszmegálló pedig csupán 100 méterre van. Gyalogosan elérhető a strand, a sétány, élelmiszerüzletek, éttermek, cukrászda, teniszpályák, játszótér, valamint a szívkórház és a Kiserdő.

Az ingatlan teljes alapterülete 1350 m², a telek 2500 m², az ár 450 millió forint. A ház jelenleg sikeres szálláshelyként működik, de a tágas terek, a történelmi hangulat és a fantasztikus elhelyezkedés további lehetőségeket kínál befektetőknek és családoknak egyaránt.