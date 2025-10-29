Csúcson a balatoni ingatlanárak – Milliókat ér a kilátás, mutatjuk, miért

Míg néhány éve még 500–700 ezer forint között mozgott a négyzetméterár a Balaton partján, ma már egészen más számok határozzák meg az ingatlanárakat. Veszprém vármegyében is gyorsuló drágulás figyelhető meg: 2021-hez képest átlagosan 40–60 százalékos emelkedés történt az ingatlanárak esetében, és a befektetői kereslet sem lassul. Az elmúlt négy-öt évben a balatoni ingatlanpiac minden rekordot megdöntött. A pandémiás időszakban a biztonságosnak tartott vidéki és tóparti otthonok ára egyetlen év alatt harmadával ugrott. Azóta sem állt meg a növekedés: a keresletet ma már a tőkeerős befektetők diktálják, akik sokszor nem is a nyaralót, hanem a presztízst vásárolják meg vele.

Befektetési jelleggel, rövid távú bérbeadásban gondolkozik a legtöbb vásárló, akiket az ingatlanárak nem tántorítanak el

Forrás: nimda.hu

Ingatlanárak: lássuk a megdöbbentő számokat!

Az OtthonTérkép és a Ingatlantájoló adatai szerint a legkeresettebb települések között a Veszprém vármegyei helyszínek dominálnak. A különbség nem csupán az árban, hanem a célcsoportban is megmutatkozik: az új lakások vevői többnyire budapesti vagy külföldi befektetők, akik rövid távú kiadásra keresnek kulcsrakész ingatlant. A tó körüli kínálat közel fele új építésű, ezek jellemzően modern, fűthető, egész éves apartmanok. A klasszikus nyaralóház ma már ritka, helyette intelligens otthonok és panorámás villák épülnek. A befektetési szándék miatt a Balaton egyre inkább státuszszimbólummá vált: aki itt vesz ingatlant, az nem nyaralni jár, hanem pozíciót vesz a magyar luxuspiacon.

Az északi parton az új építésű nyaralókért akár 2,2 millió forintot is elkérnek négyzetméterenként, míg a használt házak négyzetméterára a 900 ezer–1,2 millió forint közötti sávban mozog.

Tihanytól Földvárig: a tópart új elitje

A tó két partja közötti különbség ma már csak árnyalatnyi: az északi oldalon 1,5 milliós, a délin 1,6 milliós átlagár jellemző. A különbség inkább a hangulatban rejlik – észak elegáns, délen pezseg az élet. Egy biztos: a balatoni álom már régóta nemcsak a víz közelségéről szól, hanem arról, ki engedheti meg magának.