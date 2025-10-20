Nem nálad van a hiba, leállt a fél internet

Az Independent oldal hívta fel először a figyelmet, hogy tömeges internetszolgáltatás-kimaradások tapasztalhatók világszerte: számos weboldal és alkalmazás – köztük a Google, a Snapchat, a PlayStation, a Duolingo, a Roblox, a Fortnite, a Reddit és a Disney+ – nem működik megfelelően.

Ez áll a globális internetprobléma mögött

A Downdetector adatai szerint rengeteg felhasználó jelzett hibát, a problémák pedig az Amazon Web Services (AWS) meghibásodására vezethetők vissza. Az AWS, amely sok internetes szolgáltatás alapját adja, éppen akkor jelentett technikai hibát, amikor ezek a leállások tömegesen jelentkeztek.

A közelmúltban is volt többórás internetleállás országos szinten, amely Veszprém vármegyét is érintette. A Magyar Telekom Nyrt. hálózatkorszerűsítést végzett a vármegyében, amelynek következtében több településen szünetelt az internetszolgáltatás júliusban.

