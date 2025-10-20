október 20., hétfő

Vendel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Globális probléma

40 perce

Nem nálad van a hiba, leállt a fél internet

Címkék#PlayStation#weboldal#Google#probléma

Globális probléma van a háttérben, dolgoznak a megoldáson.

Veol.hu

Az Independent oldal hívta fel először a figyelmet, hogy tömeges internetszolgáltatás-kimaradások tapasztalhatók világszerte: számos weboldal és alkalmazás – köztük a Google, a Snapchat, a PlayStation, a Duolingo, a Roblox, a Fortnite, a Reddit és a Disney+ – nem működik megfelelően. 

Tömeges internet-szolgáltatáskimaradások tapasztalhatók világszerte
Tömeges internetszolgáltatás-kimaradások tapasztalhatók világszerte
Fotó: pexels.com

Ez áll a globális internetprobléma mögött

A Downdetector adatai szerint rengeteg felhasználó jelzett hibát, a problémák pedig az Amazon Web Services (AWS) meghibásodására vezethetők vissza. Az AWS, amely sok internetes szolgáltatás alapját adja, éppen akkor jelentett technikai hibát, amikor ezek a leállások tömegesen jelentkeztek.

A közelmúltban is volt többórás internetleállás országos szinten, amely Veszprém vármegyét is érintette. A Magyar Telekom Nyrt. hálózatkorszerűsítést végzett a vármegyében, amelynek következtében több településen szünetelt az internetszolgáltatás júliusban.

Ha működik az internet, akkor is problémákba ütközhetünk: csalás bűntette miatt emelt vádat a Veszprémi Járási Ügyészség azzal a 33 éves nővel és 25 éves férfival szemben, akik internetes hirdetési portálon feladott valótlan hirdetésekkel szerezték meg a gyanútlan vásárlók pénzét.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu