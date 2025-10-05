István, a király a Veszprémi Petőfi Színházban (+ galéria)

A Boldizsár Miklós Ezredforduló című drámája alapján írt István, a királyról már az 1983-as, király-dombi előadása után sejthető volt, hogy egykettőre kinövi szerepét, és rockoperából jelképpé válik. Hatalmas erővel robbant bele a késő Kádár-kor pangó, szúnyoglárvás, már amúgy is keréknyomoktól barázdált pocsolyájába.

Szederjesi Teodóra (Gizella), Keller Márton (Asztrik) és Nemes Tibor (István)

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Szörényi Levente és Bródy János alkotásának bemutatása tehát történelmi jelentőségű esemény volt. Nem kellett sokat várni arra sem, hogy szép kis sor alakuljon ki a saját adaptációjukat elkészíteni vágyó rendezőkből, színházakból. Valószínűleg akadtak olyan sikeres aspiránsok, akik a jogok megszerzése után döbbentek rá, hogy olyan fába vágták a fejszéjüket, amelybe az beleváshat. Mint azóta tudjuk, néhány picit bele is vásott, noha alkotói apait-anyait bevetettek. Csak hát az István, a király nagyon kényes darab: ha kicsit is elvesznek belőle, megcsonkítják, ha pedig hozzáadnak, élvezhetetlenné fűszerezik. Ehhez jön még a metaforaszerű jelleg, ami nevetségessé, szánalmassá teszi az aktuálpolitikai ki- és beszólogatásokat. Ennek a délceg lovasnak ez mélyen rangon aluli. Azoknak sem az István, a király az aduász, akik kétségbeesésükben nyúlnak hozzá, mint holtbiztos bevételi forráshoz. A csábítás tehát nagy, csakhogy a Zikkurat Színpadi Ügynökség, pontosabban annak vezetője, Rosta Mária producer nem nagyítóval, hanem egyenesen elektronmikroszkóppal vizsgálja meg az igényeket. Az István, a király nem is vált olcsó vásári komédiává.

A másik oldalon viszont ott van, hogy a rendező is művész, és mint ilyen, szeretné, ha rajta hagyhatná a keze nyomát az előadáson. Oberfrank Pál – akinek személyét maga a jogtulajdonos javasolta – innovatív módon oldotta meg ezt: megőrizve az eredeti mű integritását, megtartva a korhű jelmezeket (tervezőjük Kárpáti Enikő) és a jelképes díszleteket (Bátonyi György munkái), nagy mozgásteret biztosított Király Béla koreográfusnak, aki szabadon megvalósíthatta elképzeléseit. A bizalmon alapuló rendezői nagyvonalúság meghozta az eredményét: a színészi játékot, az éneket – elvégre a fő hangsúly mégiscsak a dalokon van – soha, egyetlen percre sem szorítja háttérbe, nyomja el a mozgás, a tánc, lett légyen az bármilyen látványos, dinamikus. Márpedig mindkét utóbbi jelző tökéletesen érvényes rá. Ez természetesnek tűnhet a nézőnek, és nem is lehet senkinek semmi hiányérzete – sőt –, de mégsem annyira az, hiszen a rockoperát alapvetően nem egy ekkora színpadra, zárt helyre álmodták meg. Az eredeti elképzelések szerint a veszprémi István, a király augusztus 20-ai díszbemutatója a várban lett volna, de az ott folyamatban lévő építkezés miatt ez végül nem valósult meg. Nem is feltétlenül baj, hogy így alakult, mivel az intimebb térben jobban kijönnek az előadás erényei a pazar alakításoktól a kitűnő jelmezeken át a precízen kidolgozott, mindenkor tökéletes színpadképig.