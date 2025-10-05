1 órája
István, a király a Veszprémi Petőfi Színházban (+ galéria)
A Veszprémi Petőfi Színház október 3-án, pénteken tartotta az István, a király című rockopera hivatalos premierjét. A legendás mű színre vitele több szempontból is a teátrum történetének egyik legnagyobb szabású, egyben legkomolyabb kihívásokat támasztó vállalkozása.
A Boldizsár Miklós Ezredforduló című drámája alapján írt István, a királyról már az 1983-as, király-dombi előadása után sejthető volt, hogy egykettőre kinövi szerepét, és rockoperából jelképpé válik. Hatalmas erővel robbant bele a késő Kádár-kor pangó, szúnyoglárvás, már amúgy is keréknyomoktól barázdált pocsolyájába.
Szörényi Levente és Bródy János alkotásának bemutatása tehát történelmi jelentőségű esemény volt. Nem kellett sokat várni arra sem, hogy szép kis sor alakuljon ki a saját adaptációjukat elkészíteni vágyó rendezőkből, színházakból. Valószínűleg akadtak olyan sikeres aspiránsok, akik a jogok megszerzése után döbbentek rá, hogy olyan fába vágták a fejszéjüket, amelybe az beleváshat. Mint azóta tudjuk, néhány picit bele is vásott, noha alkotói apait-anyait bevetettek. Csak hát az István, a király nagyon kényes darab: ha kicsit is elvesznek belőle, megcsonkítják, ha pedig hozzáadnak, élvezhetetlenné fűszerezik. Ehhez jön még a metaforaszerű jelleg, ami nevetségessé, szánalmassá teszi az aktuálpolitikai ki- és beszólogatásokat. Ennek a délceg lovasnak ez mélyen rangon aluli. Azoknak sem az István, a király az aduász, akik kétségbeesésükben nyúlnak hozzá, mint holtbiztos bevételi forráshoz. A csábítás tehát nagy, csakhogy a Zikkurat Színpadi Ügynökség, pontosabban annak vezetője, Rosta Mária producer nem nagyítóval, hanem egyenesen elektronmikroszkóppal vizsgálja meg az igényeket. Az István, a király nem is vált olcsó vásári komédiává.
A másik oldalon viszont ott van, hogy a rendező is művész, és mint ilyen, szeretné, ha rajta hagyhatná a keze nyomát az előadáson. Oberfrank Pál – akinek személyét maga a jogtulajdonos javasolta – innovatív módon oldotta meg ezt: megőrizve az eredeti mű integritását, megtartva a korhű jelmezeket (tervezőjük Kárpáti Enikő) és a jelképes díszleteket (Bátonyi György munkái), nagy mozgásteret biztosított Király Béla koreográfusnak, aki szabadon megvalósíthatta elképzeléseit. A bizalmon alapuló rendezői nagyvonalúság meghozta az eredményét: a színészi játékot, az éneket – elvégre a fő hangsúly mégiscsak a dalokon van – soha, egyetlen percre sem szorítja háttérbe, nyomja el a mozgás, a tánc, lett légyen az bármilyen látványos, dinamikus. Márpedig mindkét utóbbi jelző tökéletesen érvényes rá. Ez természetesnek tűnhet a nézőnek, és nem is lehet senkinek semmi hiányérzete – sőt –, de mégsem annyira az, hiszen a rockoperát alapvetően nem egy ekkora színpadra, zárt helyre álmodták meg. Az eredeti elképzelések szerint a veszprémi István, a király augusztus 20-ai díszbemutatója a várban lett volna, de az ott folyamatban lévő építkezés miatt ez végül nem valósult meg. Nem is feltétlenül baj, hogy így alakult, mivel az intimebb térben jobban kijönnek az előadás erényei a pazar alakításoktól a kitűnő jelmezeken át a precízen kidolgozott, mindenkor tökéletes színpadképig.
Miután a díszbemutatón megtekintették az előadást, Szörényi Levente, Bródy János és Rosta Mária egyöntetűen rendkívül elismerően szóltak arról, külön kiemelve az egytől egyig egyenletesen kiváló minőségben elénekelt dalokat. Persze, ez esetben nem csupán a hibátlan énektechnika számít – az az alap –, hanem annak a személyisége is, aki megszólaltatja azokat. Eljutottunk hát a szereposztásig. Nemes Tibor magától értetődő természetességgel jeleníti meg a testvérháborúval kapcsolatos baljós sejtelmekkel teli, a külsők mellett belső harcokkal is küzdő Istvánt. A Koppányt alakító Sándor Péter – de ez kettős szereposztás másik színművészére, Horváth Dánielre is igaz – csupa férfias határozottság, erő. Elhisszük neki, hogy inkább a halált választja, mint a rabságot, s Horváth Dániel/Varga Lajos Laborcnak és Szomor György/György-Rózsa Sándor Torda táltosnak is. Méltó pandantjuk István anyja, Sarolt, akinek eszében sincs nőül menni Koppányhoz, csak mert az ősi jog előírja. A kemény, okos, ahogy ma mondanánk, igazi reálpolitikus, a családja érdekein nőstény oroszlánként őrködő asszonyt Varga Gabriella jelenítette meg a premieren igen magas színvonalon. (Október 18-án és 19-én a kiváló Módri Györgyi játssza majd Saroltot. Érdekes lesz összehasonlítani a szerepformálásokat.) Szederjesi Teodóra fiatalos és – egyelőre – naiv Gizellája nem is igazán érti, hogy min is megy itt a vita. Ő csak be szeretné tölteni királynéi szerepét. Utódszülés, udvartartás, ahogy kell. A női empátiát és lágyságot Réka képviseli, akinek karakterében – hála az őt alakító Hirschl Laurának – érződik a bátorság és az erő. Asztriknak nem kevesebbet, mint a római katolikus egyházat kell megjelenítenie a darabban a maga méltóságteljességében. Nagy szerep, amely könnyen lötyögőssé válhat a nem megfelelő színészen. Keller Mártonnál azonban keresve sem lehetett volna jobb Asztrikot találni. Jelenlétével betölti a színpadot, függetlenül attól, hogy azon kik és hányan vannak jelen. A nagybetűs Főpap. Lenyűgöző alakításáról az egyik rangos magyar hetilap újságírójának az eredeti, negyvenkét évvel ezelőtti szereposztás Victor Mátéja jutott eszébe. A visszajelzések alapján ezzel nincs egyedül. Ez azért önmagában is elismerés.
Terjedelmi okokból itt nem lehet végigmenni az összes szereplőn, de higgyék el: mindenki hatalmasat játszik és a helyén kezeli a nem mindennapi lehetőséget. Hogy mennyire, arról sokat elmond a Táltosasszony szerepében látható Fejes Szandra, aki bámulatos, autentikus sminkjét előadásról előadásra maga készíti el. Ez a fajta lelkiismeretesség és jó értelemben vett alázat hatja át az egész előadást.
A premieren meg is volt a jutalom: a tapsrendnél szabályosan felrobbant a nézőtér. Egészen biztos, hogy azóta is sokan egyfolytában a dalokat dúdolják, és talán úgy érzik, mintha a föld felett járnának.
Ahonnan már nem is látszanak a hétköznapi, kicsinyes sárban dagonyázások.