Búcsú egy legendától: meghalt Jane Goodall

Jane Goodall a világ egyik legismertebb főemlőskutatójának és természetvédelmi aktivistájának számított, úttörő kutatásai alapjaiban formálták át a csimpánzokról és az állatvilág társadalmi viselkedéséről alkotott tudományos képet.

Jane Goodall 1934-2025

Fotó: AFP

Jane Goodall természetes úton hunyt el

Facebook-oldalán a Jane Goodall Intézet jelentette be, hogy a világhírű főemlőskutató természetes úton hunyt el szerdán Kaliforniában, miközben az Egyesült Államokat járta az előadássorozatával.

„A Jane Goodall Intézet ma reggel, 2025. október 1-jén, szerdán értesült arról, hogy dr. Jane Goodall, az ENSZ békenagykövete és a Jane Goodall Intézet alapítója természetes okokból elhunyt. Az Egyesült Államokban tartott előadássorozatának részeként Kaliforniában tartózkodott” - közölték.