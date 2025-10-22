október 22., szerda

A járdaépítés Sümegen ledöbbentette a lakókat, fotókon a ritkán látott ok

Sümegen nemrég elkészült egy új járdaszakasz, amely a város közlekedését hivatott biztonságosabbá tenni. A városi beruházás azonban nem egyértelmű sikertörténet, ugyanis a járdaépítés során egy villanyoszlop és egy jelzőtábla a járda közepére került.

Sümegen újabb beruházás zárult le, amely a város közlekedését és gyalogosforgalmát teszi biztonságosabbá. A több százmillió forintos városi beruházás, a járdaépítés során megújultak az utak, a járdák és a közműhálózat is, ám egy apróság – pontosabban egy villanyoszlop és egy jelzőtábla – váratlanul a figyelem középpontjába került. Az egyik új járdaszakaszon ugyanis a gyalogosoknak egy villanyoszlopot és egy közúti jelzőtáblát kell kikerülniük, ami a közösségi médiában gyorsan elindította a kommentlavinát.

Járdaépítés: vita alakult ki a városi beruházás miatt

Egy kommentelő például így fogalmazott: „Felmerül a kérdés, mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás!? – A villanyvezeték vagy a járda?! Azért meg lehetett volna oldani másképp is, de ahhoz ész is kellett volna! Ja, az nem volt!” 

Sokan értetlenül álltak a látvány előtt, mások humorral közelítették meg a helyzetet, de a város vezetése szerint nincs szó hibáról. A munkálatok a hatályos műszaki előírásoknak és az engedélyezett terveknek megfelelően zajlottak, a kivitelezés során figyelembe kellett venni a meglévő közműhálózatot és a villanyvezetékek nyomvonalát. 

Mint ismert, a közvilágítási oszlopok áthelyezése költséges és bonyolult művelet, amely több hatóság és szolgáltató bevonását igényli. A projekt célja elsősorban a járdák biztonságos, akadálymentes felújítása volt, de egyes helyszíneken a meglévő infrastruktúra miatt kompromisszumokat kellett kötni. 

A fél országot megmosolyogtató képek tehát inkább egy apró, de látványos részletre hívják fel a figyelmet:  arra, hogy a fejlesztések során még a legjobb szándék mellett is adódhatnak olyan helyzetek, amelyek utólag finomításra szorulnak. Sümeg városa ugyanakkor továbbra is elkötelezett a biztonságos és rendezett közterületek kialakítása mellett.

 

