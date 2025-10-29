41 perce
Járványveszély és közbiztonsági kockázat a Balatonnál: azonnal cselekedni kell (+ galéria, videó)
A Balatonalmádi Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár adott otthont annak a térségi szakmai fórumnak, amely a vadak lakókörnyezetben való megjelenésével, az ebből fakadó biztonsági és járványügyi kockázatokkal, valamint a szükséges intézkedési tervek kidolgozásával foglalkozott. Az esemény egy közös problémára koncentrált: a vaddisznók a Balatonnál egyre nagyobb kihívást jelentenek.
A „Vadak a lakókörnyezetben” című egyeztető találkozón több település vezetői, szakemberek és rendvédelmi szakértők is részt vettek, hogy közösen keressenek választ a problémára: mit tehetünk, ha vaddisznók a Balatonnál már nemcsak az erdőkben, hanem a házak között is feltűnnek. Az eseményre a Balaton északi-part több településéről érkeztek szakemberek, polgármesterek és rendvédelmi szakértők.
Vaddisznók a Balatonnál – közös megoldást keresnek a térség települései
A fórumon jelen volt Bercsényi László, Balatonalmádi polgármestere, Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere, Ferenczy Gábor, Alsóörs alpolgármestere, Sárdi Máté, Lovas polgármestere, Tislér Péter, Felsőörs alpolgármestere, Szűcs Bálint Péter, Balatonalmádi alpolgármestere, valamint Dér András és Dr. Lipóczi Gergely István, Balatonalmádi önkormányzati képviselők. A téma szakértőjeként Nádasdi Róbert Ferenc nyugalmazott rendőr őrnagy tartott előadást a városi vadrendészet kihívásairól és a jogi háttér hiányosságairól.
A fórum központi kérdése az volt, hogy miként lehet kezelni a vaddisznók egyre gyakoribb megjelenését a lakott területeken. Az utóbbi években ugyanis megszaporodtak a bejelentések a vaddisznók, rókák és őzek belterületi mozgásáról – nemcsak Balatonalmádiban, hanem Lovas, Felsőörs és Alsóörs határában is. Az állatok sok esetben élelmet keresve jelennek meg a kertekben, parkokban, sőt, előfordult, hogy játszóterek közelében is feltűntek.
A szakértők szerint a helyzet több szempontból is aggasztó: a vaddisznók nemcsak a közbiztonságot veszélyeztetik, hanem komoly járványügyi kockázatot is jelentenek, mivel terjeszthetik az afrikai sertéspestist. Ráadásul a belterületi befogásuk vagy kilövésük jogilag nehezen megoldható, hiszen a vadászati törvény kizárólag a kijelölt vadászterületekre vonatkozik.
„Az önkormányzatoknak nincsenek eszközeik, hogy hatékonyan kezeljék ezeket az eseteket, miközben a lakosság tőlük vár megoldást” – fogalmazott Nádasdi Róbert Ferenc. Hozzátette, hogy a probléma évről évre súlyosbodik, a jogi szabályozás viszont elmaradt a valóságtól. A szakember szerint elengedhetetlen egy országos szintű, rendészeti keretrendszer kidolgozása, amely egyértelműen meghatározná az önkormányzatok, a rendőrség és a vadásztársaságok hatásköreit.
A fórumon több polgármester gyakorlati tapasztalatokat is megosztott. Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere elmondta, hogy a településen már vadbefogó ketreceket helyeztek ki, amelyekkel eddig 28 vaddisznót sikerült befogni és elszállítani. „A cél, hogy a külterületeken megfogjuk az állatokat, mielőtt bejutnának a lakott részekre. Ez egy működő, humánus megoldás” – fogalmazott.
Sárdi Máté, Lovas polgármestere a klímaváltozás hatásaira hívta fel a figyelmet. Mint mondta, a melegebb telek és a bőséges táplálékforrás miatt a vaddisznók szaporodási ciklusa megnőtt, ma már évente kétszer is malacozhatnak, így a populáció gyorsan növekszik. Bár a vadásztársaságok teljesítik a kilövési terveket, ez a belterületek biztonságát nem oldja meg.
A fórum résztvevői szerint a Balaton északi-partja sajátos természeti adottságai miatt különösen érintett: a dombos, erdős részek szinte összeérnek a településekkel, így az állatok természetes mozgása könnyen belterületre vezet. Dr. Lipóczi Gergely István képviselő kiemelte, hogy a közösségi médiában egyre több videó és bejegyzés jelenik meg arról, hogy vaddisznócsaládok nappal is átvonulnak Balatonalmádi utcáin.
A tanácskozás végén a polgármesterek abban állapodtak meg, hogy közös javaslatot dolgoznak ki a Belügyminisztérium és az Országos Rendőr-főkapitányság felé, amely szabályozná a városi vadrendészet működését és az önkormányzatok jogköreit. Emellett felmerült egy regionális vadrendészeti egység létrehozása is, amely megfelelő képzettségű szakemberekkel segítené a térség településeit.
„Ez a probléma húsz éve velünk él, de most jutottunk el oda, hogy a lakott területek biztonsága érdekében közösen kell lépnünk. A cél nem a vadak bántása, hanem a biztonságos együttélés megteremtése” – hangsúlyozta Bercsényi László, Balatonalmádi polgármestere.
Egyre több a vaddisznó a lakott területeken – közös megoldást keresnek a térség vezetőiFotók: Fülöp Ildikó/Napló
A fórum üzenete egyértelmű: a vaddisznók nemcsak a természet részei, hanem mindennapi kihívást is jelentenek. A megoldás a települések, a hatóságok és a lakosság összefogásában rejlik – hogy a Balaton-felvidék továbbra is biztonságos és élhető otthon maradhasson mind az emberek, mind az állatok számára.
