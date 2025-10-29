Járványveszély és közbiztonsági kockázat a Balatonnál: azonnal cselekedni kell (+ galéria, videó)

A „Vadak a lakókörnyezetben” című egyeztető találkozón több település vezetői, szakemberek és rendvédelmi szakértők is részt vettek, hogy közösen keressenek választ a problémára: mit tehetünk, ha vaddisznók a Balatonnál már nemcsak az erdőkben, hanem a házak között is feltűnnek. Az eseményre a Balaton északi-part több településéről érkeztek szakemberek, polgármesterek és rendvédelmi szakértők.

Vaddisznók a Balatonnál egyre nagyobb gondot okoznak. A rendezvényen részt vett: Ferenczy Gábor, Alsóörs alpolgármestere, Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere, Szűcs Bálint Péter, Balatonalmádi alpolgármestere és Sárdi Máté, Lovas polgármestere

Vaddisznók a Balatonnál – közös megoldást keresnek a térség települései

A fórumon jelen volt Bercsényi László, Balatonalmádi polgármestere, Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere, Ferenczy Gábor, Alsóörs alpolgármestere, Sárdi Máté, Lovas polgármestere, Tislér Péter, Felsőörs alpolgármestere, Szűcs Bálint Péter, Balatonalmádi alpolgármestere, valamint Dér András és Dr. Lipóczi Gergely István, Balatonalmádi önkormányzati képviselők. A téma szakértőjeként Nádasdi Róbert Ferenc nyugalmazott rendőr őrnagy tartott előadást a városi vadrendészet kihívásairól és a jogi háttér hiányosságairól.

A fórum központi kérdése az volt, hogy miként lehet kezelni a vaddisznók egyre gyakoribb megjelenését a lakott területeken. Az utóbbi években ugyanis megszaporodtak a bejelentések a vaddisznók, rókák és őzek belterületi mozgásáról – nemcsak Balatonalmádiban, hanem Lovas, Felsőörs és Alsóörs határában is. Az állatok sok esetben élelmet keresve jelennek meg a kertekben, parkokban, sőt, előfordult, hogy játszóterek közelében is feltűntek.

A szakértők szerint a helyzet több szempontból is aggasztó: a vaddisznók nemcsak a közbiztonságot veszélyeztetik, hanem komoly járványügyi kockázatot is jelentenek, mivel terjeszthetik az afrikai sertéspestist. Ráadásul a belterületi befogásuk vagy kilövésük jogilag nehezen megoldható, hiszen a vadászati törvény kizárólag a kijelölt vadászterületekre vonatkozik.

„Az önkormányzatoknak nincsenek eszközeik, hogy hatékonyan kezeljék ezeket az eseteket, miközben a lakosság tőlük vár megoldást” – fogalmazott Nádasdi Róbert Ferenc. Hozzátette, hogy a probléma évről évre súlyosbodik, a jogi szabályozás viszont elmaradt a valóságtól. A szakember szerint elengedhetetlen egy országos szintű, rendészeti keretrendszer kidolgozása, amely egyértelműen meghatározná az önkormányzatok, a rendőrség és a vadásztársaságok hatásköreit.