Feledhetetlennek ígérkező jazzest Balatonfüreden
A zene szerelmesei izgalmas programmal készülhetnek a hét közepére. A jazzkoncert a Kisfaludy Galériában igazi élményt ígér a közönségnek.
Az őszi esték egyedi hangulatot teremtenek a művészetek kedvelőinek. A Kisfaludy Galéria termei barátságos légkört biztosítanak minden látogató számára, aki szeretne kikapcsolódni a hétköznapokból. A jazzkoncert a dallamos improvizációk és a popzenei elemek különleges találkozása. A zenészek minden korosztály számára felejthetetlen élményt nyújtanak – írja a Parker Jazz Club.
Jazzkoncert a Kisfaludy Galériában
Október 16-án, 19:00 órakor a Chameleon Jazz Band lép színpadra Balatonfüreden, a Kisfaludy Galériában. A zenekar az elmúlt években több mint 350 koncertet adott Európa 50 városában, így a hazai közönség is egy különleges, baráti hangulatú estére számíthat. A fellépők:
- Bálint Rezső (harsona, ének),
- Birinyi Márk Ádám (zongora),
- Sárosi Áron (basszus),
- Telek Attila (dob).
