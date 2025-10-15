október 15., szerda

Teréz névnap

50 perce

Feledhetetlennek ígérkező jazzest Balatonfüreden

A zene szerelmesei izgalmas programmal készülhetnek a hét közepére. A jazzkoncert a Kisfaludy Galériában igazi élményt ígér a közönségnek.

Balogh Rebeka

Az őszi esték egyedi hangulatot teremtenek a művészetek kedvelőinek. A Kisfaludy Galéria termei barátságos légkört biztosítanak minden látogató számára, aki szeretne kikapcsolódni a hétköznapokból. A jazzkoncert a dallamos improvizációk és a popzenei elemek különleges találkozása. A zenészek minden korosztály számára felejthetetlen élményt nyújtanak – írja a Parker Jazz Club.

A Chameleon Jazz Band október 16-án a Kisfaludy Galériában ad jazzkoncertet, amelyen a dallamos improvizációk és a popzenei elemek különleges találkozása hallható.
Forrás: Chameleon Jazz Band / Facebook

Jazzkoncert a Kisfaludy Galériában

Október 16-án, 19:00 órakor a Chameleon Jazz Band lép színpadra Balatonfüreden, a Kisfaludy Galériában. A zenekar az elmúlt években több mint 350 koncertet adott Európa 50 városában, így a hazai közönség is egy különleges, baráti hangulatú estére számíthat. A fellépők: 

  • Bálint Rezső (harsona, ének), 
  • Birinyi Márk Ádám (zongora), 
  • Sárosi Áron (basszus), 
  • Telek Attila (dob).

 

