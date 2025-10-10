Hagyományt teremtettek a vármegye jogászai (+ galéria)

október 10., péntek

A Magyar Jogász Egylet Veszprém Vármegyei Szervezete és a Veszprémi Törvényszék által szervezett 10. Eötvös Károly Jogásznapon több érdekes előadást is meghallgathattak a meghívott jogászok.

Szilas Lilla

A rendezvényen Kovácsfiné Nagy Judit, a Magyar Jogász Egylet Veszprém Vármegyei Szervezetének elnöke köszöntötte a meghívott vendégeket, majd elmondta, hogy a kerek évfordulón mind átérezhetik, hogy 2015-ben nem egy puszta jogásznapot indítottak útjára, hanem sikerült hagyományt teremteniük. Ebben a szervezet elnöke szerint nagy szerepe van az eseménynek otthont adó és a lebonyolításban szerepet vállaló Veszprémi Törvényszéknek. Úgy gondolja, hogy Horváth Tünde, a Veszprémi Törvényszék új elnöke is megtett mindent azért, hogy a veszprémi jogászság ünnepét a jogásztársadalomhoz méltó módon tartsák meg. 

Dr. Horváth Tünde elkötelezett a jogászi hivatásrendek együttműködése, az eltérő vélemények tiszteletben tartása iránt
Horváth Tünde elkötelezett a jogászi hivatásrendek együttműködése, az eltérő vélemények tiszteletben tartása iránt
Fotó: Nagy Lajos/Napló

Tizedik alkalommal szervezték meg a veszprémi jogászok ünnepét

Horváth Tünde köszöntőjében elmondta, hogy a Veszprémi Törvényszék vezetése évek óta elhivatott a jogászi hivatásrendek közötti jó kapcsolat kialakítása, ápolása és az együttműködés iránt. Fontosnak tartják, hogy legyenek olyan szakmai rendezvények, ahol kötetlenebbül lehetnek együtt. A jogásznapon az előadók különböző hivatásrendekből érkeznek, különböző jogterületektről. Az eltérő nézőpontok alkalmasak a szemléletmódok formálására, a nézőpontok kiszélesítésére. A bírák előadóként is megmutathatják magukat. Horváth Tünde a korábbi alkalmak során még hallgatóként vett részt, ez volt az első alkalom, hogy a Veszprémi Törvényszék elnökeként szólt a jelenlévőkhöz. Horváth Tünde elkötelezett a jogászi hivatásrendek együttműködése, az eltérő vélemények tiszteletben tartása iránt. A Magyar Jogász Egylet Veszprém Vármegyei Szervezete ezért a jövőben is számíthat a Veszprémi Törvényszék támogatásra – fogalmazott az elnök, aki fontosnak tartja az értékek megőrzését, a hagyományok ápolását. 

Hagyományt teremtettek a vármegye jogászai

Fotók: Nagy Lajos/Napló

Kovácsfiné Nagy Judit elmondta, hogy egy jubileumi esemény mindig alkalmat ad arra, hogy emlékezzenek névadójukra, Eötvös Károlyra, aki munkásságával igazolta azt az alaptételt, miszerint a jog van az emberért és nem az ember a jogért. A jog olyan eszköz, amelynek segítségével ki lehet állni az igazság mellett. Eötvös Károly neve és szellemisége máig egyet jelent a jogállamiság és a lelkiismeret melletti kiállással – fogalmazott a szervezet elnöke. A veszprémiek különösen magukénak érezhetik, hiszen ebben a vármegyében született, itt tanult, innen indult jogászi pályája és itt helyezték örök nyugalomra. A következő évben, halálának 110. évfordulója alkalmából méltó megemlékezést fognak tartani a jogászról. 

Felföldi Gábor, a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad tagja a tavaly száz éve született Váci Mihályt idézte fel egy vers erejéig. Ezután több izgalmas előadást hallgathattak végig a megjelentek. 

 

