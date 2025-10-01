Jókai 200 Balatonfüreden: zene, irodalom és gasztronómia egy napban sűrítve

Balatonfüreden pénteken kulturális és gasztronómiai élmények sora várja a látogatókat, ahol a klasszikus zene, irodalom és tematikus fesztiválok egy nap alatt találkoznak. A Jókai 200 eseménysorozat kiemelt pillanat a város életében, ahol a közönség széles körű élményt kaphat – írja a Balatonfüredi Kulturális Központ.

A Jókai 200 programjai nemcsak zenével, hanem irodalommal és gasztronómiával is gazdagítják a Balatonfüred kulturális kínálatát.

Jókai 200 – Emlékkoncert

Pénteken 17 órakor a Balatonfüredi Anna Grand Hotel dísztermében rendezik meg a Jókai 200 emlékkoncertet, ahol klasszikus zeneművek és irodalmi részletek idézik meg Jókai Mór és Klebelsberg Kuno életművét. A belépés ingyenes, a helyek érkezési sorrendben foglalhatók, így a látogatók élvezhetik a zene és az irodalom különleges kombinációját.

Könyvbemutató és dedikálás

A Bergmann Cukrászdában, a Petőfi Sándor utca 64. szám alatt 17:30-kor kezdődik Karády Anna történelmi-romantikus regényének, a TALIZMÁN-nak a bemutatója. A szerző a program során dedikálja művét, így az érdeklődők személyesen is találkozhatnak vele, és a könyvről közvetlenül hallhatják a történet hátterét.

Az előző cikkünkben megírt, Romantikus Reformkor fesztivál során Balatonfüreden a látványos hintós, kosztümös felvonulások és a délutáni-esti programok, mint bálok és operettgálák, hasonló hangulatú élményeket kínáltak a látogatóknak.