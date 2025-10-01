október 1., szerda

Jókai 200 Balatonfüreden: zene, irodalom és gasztronómia egy napban sűrítve

Pénteken Balatonfüreden többféle program várja az érdeklődőket, a klasszikus zenétől a gasztronómiáig. A Jókai 200 emlékkoncert kiemelt esemény a város kulturális életében.

Balogh Rebeka

Balatonfüreden pénteken kulturális és gasztronómiai élmények sora várja a látogatókat, ahol a klasszikus zene, irodalom és tematikus fesztiválok egy nap alatt találkoznak. A Jókai 200 eseménysorozat kiemelt pillanat a város életében, ahol a közönség széles körű élményt kaphat – írja a Balatonfüredi Kulturális Központ.

A Jókai 200 programjai nemcsak zenével, hanem irodalommal és gasztronómiával is gazdagítják a Balatonfüred kulturális kínálatát. Forrás: mediaklikk
A Jókai 200 programjai nemcsak zenével, hanem irodalommal és gasztronómiával is gazdagítják a Balatonfüred kulturális kínálatát.
Forrás: mediaklikk

Jókai 200 – Emlékkoncert

Pénteken 17 órakor a Balatonfüredi Anna Grand Hotel dísztermében rendezik meg a Jókai 200 emlékkoncertet, ahol klasszikus zeneművek és irodalmi részletek idézik meg Jókai Mór és Klebelsberg Kuno életművét. A belépés ingyenes, a helyek érkezési sorrendben foglalhatók, így a látogatók élvezhetik a zene és az irodalom különleges kombinációját.

Könyvbemutató és dedikálás

A Bergmann Cukrászdában, a Petőfi Sándor utca 64. szám alatt 17:30-kor kezdődik Karády Anna történelmi-romantikus regényének, a TALIZMÁN-nak a bemutatója. A szerző a program során dedikálja művét, így az érdeklődők személyesen is találkozhatnak vele, és a könyvről közvetlenül hallhatják a történet hátterét.

Az előző cikkünkben megírt, Romantikus Reformkor fesztivál során Balatonfüreden a látványos hintós, kosztümös felvonulások és a délutáni-esti programok, mint bálok és operettgálák, hasonló hangulatú élményeket kínáltak a látogatóknak.

Oktoberfest Vinifera módra

A Hotel Vinifera Wine & Spa területén 17 és 20 óra között kerül sor az Oktoberfestre, ahol a látogatók német borokkal, kézműves sörökkel és bajor ízekkel ismerkedhetnek. A program része a borkóstoló, sörkóstoló workshop, tematikus gasztronómiai élmények és Spa szolgáltatások, így mindenki megtalálhatja a számára legérdekesebb eseményt. Az élményhez előzetes asztalfoglalás ajánlott.

Előző cikkünkben írtuk, hogy Balatonfüreden és környékén megrendezett a Murci Fesztiválon látogatók szintén borokkal, kézműves termékekkel és tematikus programokkal találkozhattak, ami jól illusztrálja a régió gazdag gasztronómiai kínálatát, hasonlóan a következ Oktoberfesthez.

A Jókai 200 Balatonfüredi programjai gazdag kulturális és gasztronómiai élményt kínálnak: emlékkoncert, könyvbemutató, dedikálás és Oktoberfest egy nap alatt. A látogatók a zene, irodalom és helyi ízek élményét egyaránt megtapasztalhatják, így a péntek különleges nap lesz a város életében.
 

