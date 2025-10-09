Jókai Mór és Krúdy Gyula reggelije Balatonfüreden

Balatonfüred elegáns éttermében különleges eseményre készülnek az írók és az irodalom szerelmesei. A hagyományos balatonfüredi irodalmi villásreggeli, azaz gábli alkalmával Krúdy Gyula asztalához ezúttal a 200 éve született Jókai Mór csatlakozik. A két író teljesen eltérő életútja és írói attitűdje már önmagában izgalmas találkozás: Krúdy, a századforduló nosztalgikus álmodozója és Jókai, a romantikus-realista mesemondó, most mégis egy asztalnál ülhetnek – írja a Turizmus Balatonfüred.

Jókai Mór és Krúdy Gyula szellemében rendezendő gábli izgalmas élményt ígér minden résztvevőnek.

Forrás: Borcsa Étterem hivatalos oldala

Jókai Mór és a gábli különleges világa

Krúdy a közhiedelemmel ellentétben egyszerű ételeket kedvelt, a vendéglők inkább az egyedüllét elviselésének helyszínei voltak számára, míg Jókai valódi ínyenc volt, aki jól ismerte az európai gasztronómiai világot és maga is ügyesen főzött.

A találkozó során felolvasások, zenei betétek és az irodalomtörténész, Praznovszky Mihály vezetésével történő beszélgetések segítik a résztvevőket abban, hogy a két korszak hangulatát és az írók különböző étkezési kultúráját átélhessék. A programot Kálloy Molnár Péter színművész szövegrészletei színesítik, míg a pultos és pikolófiú szerepét a fiatal pincértanuló tölti be.

Az étterem kínálata a következő:

juhtúrós puliszka bor kíséretében

bableves disznókörömmel

balatoni fogas sörtésztába mártva

paprikás csirketúrós csipedettel

szilvás lepény

Az előző cikkünkben már bemutattuk a Jókai-emlékév balatonfüredi programjait, részletezve azokat az eseményeket, amelyek a 200 éve született író életművéhez és emlékévéhez kapcsolódtak, így a mostani irodalmi villásreggeli, azaz gábli nem csupán a magyar irodalom két nagy alakjának – Jókai Mórnak és Krúdy Gyulának – szimbolikus találkozása, hanem a korábbi programok folytatása és kiegészítése is.