október 9., csütörtök

Dénes névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programajánló

23 perce

Jókai Mór és Krúdy Gyula reggelije Balatonfüreden

Címkék#gábli#Jókai Mór#reggeli#Krúdy Gyula#irodalom#Balatonfüreden#program

Az irodalom kedvelőit különleges program várja Balatonfüreden. A reggeli során Jókai Mór és Krúdy Gyula találkozik, hogy életre keltsék két korszak hangulatát. A gábli igazi kulináris és kulturális élmény, amely a magyar irodalom klasszikusait hozza közel.

Balogh Rebeka

Balatonfüred elegáns éttermében különleges eseményre készülnek az írók és az irodalom szerelmesei. A hagyományos balatonfüredi irodalmi villásreggeli, azaz gábli alkalmával Krúdy Gyula asztalához ezúttal a 200 éve született Jókai Mór csatlakozik. A két író teljesen eltérő életútja és írói attitűdje már önmagában izgalmas találkozás: Krúdy, a századforduló nosztalgikus álmodozója és Jókai, a romantikus-realista mesemondó, most mégis egy asztalnál ülhetnek – írja a Turizmus Balatonfüred.

Jókai Mór és Krúdy Gyula szellemében rendezett gábli izgalmas élményt ígér minden résztvevőnek. Forrás: Borcsa Étterem hivatalos oldala
Jókai Mór és Krúdy Gyula szellemében rendezendő gábli izgalmas élményt ígér minden résztvevőnek.
Forrás: Borcsa Étterem hivatalos oldala

Jókai Mór és a gábli különleges világa

Krúdy a közhiedelemmel ellentétben egyszerű ételeket kedvelt, a vendéglők inkább az egyedüllét elviselésének helyszínei voltak számára, míg Jókai valódi ínyenc volt, aki jól ismerte az európai gasztronómiai világot és maga is ügyesen főzött. 

A találkozó során felolvasások, zenei betétek és az irodalomtörténész, Praznovszky Mihály vezetésével történő beszélgetések segítik a résztvevőket abban, hogy a két korszak hangulatát és az írók különböző étkezési kultúráját átélhessék. A programot Kálloy Molnár Péter színművész szövegrészletei színesítik, míg a pultos és pikolófiú szerepét a fiatal pincértanuló tölti be. 

Az étterem kínálata a következő: 

  • juhtúrós puliszka bor kíséretében
  • bableves disznókörömmel
  • balatoni fogas sörtésztába mártva
  • paprikás csirketúrós csipedettel
  • szilvás lepény

Az előző cikkünkben már bemutattuk a Jókai-emlékév balatonfüredi programjait, részletezve azokat az eseményeket, amelyek a 200 éve született író életművéhez és emlékévéhez kapcsolódtak, így a mostani irodalmi villásreggeli, azaz gábli nem csupán a magyar irodalom két nagy alakjának – Jókai Mórnak és Krúdy Gyulának – szimbolikus találkozása, hanem a korábbi programok folytatása és kiegészítése is.

A gábli különlegessége, hogy a két teljesen eltérő világú író életének, étkezési szokásainak és irodalmi stílusának kontrasztját egyszerre lehet megismerni, miközben a résztvevők a Borcsa Étterem hangulatos környezetében élhetik át azokat a kulturális és kulináris élményeket, amelyek az előző Jókai 200 cikkben is hangsúlyosan megjelentek. 

Az esemény így szervesen kapcsolódik a korábban bemutatott programokhoz, és a cikkben ismertetett információk olvasói számára új perspektívát nyújt a magyar irodalom nagyjaihoz kapcsolódó helyi eseményekben.

Az esemény október 26-án, vasárnap 10 órakor kezdődik a Borcsa Étteremben, Balatonfüreden. Jegyek a helyszínen és online is elérhetők.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu