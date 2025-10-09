23 perce
Jókai Mór és Krúdy Gyula reggelije Balatonfüreden
Az irodalom kedvelőit különleges program várja Balatonfüreden. A reggeli során Jókai Mór és Krúdy Gyula találkozik, hogy életre keltsék két korszak hangulatát. A gábli igazi kulináris és kulturális élmény, amely a magyar irodalom klasszikusait hozza közel.
Balatonfüred elegáns éttermében különleges eseményre készülnek az írók és az irodalom szerelmesei. A hagyományos balatonfüredi irodalmi villásreggeli, azaz gábli alkalmával Krúdy Gyula asztalához ezúttal a 200 éve született Jókai Mór csatlakozik. A két író teljesen eltérő életútja és írói attitűdje már önmagában izgalmas találkozás: Krúdy, a századforduló nosztalgikus álmodozója és Jókai, a romantikus-realista mesemondó, most mégis egy asztalnál ülhetnek – írja a Turizmus Balatonfüred.
Jókai Mór és a gábli különleges világa
Krúdy a közhiedelemmel ellentétben egyszerű ételeket kedvelt, a vendéglők inkább az egyedüllét elviselésének helyszínei voltak számára, míg Jókai valódi ínyenc volt, aki jól ismerte az európai gasztronómiai világot és maga is ügyesen főzött.
A találkozó során felolvasások, zenei betétek és az irodalomtörténész, Praznovszky Mihály vezetésével történő beszélgetések segítik a résztvevőket abban, hogy a két korszak hangulatát és az írók különböző étkezési kultúráját átélhessék. A programot Kálloy Molnár Péter színművész szövegrészletei színesítik, míg a pultos és pikolófiú szerepét a fiatal pincértanuló tölti be.
Az étterem kínálata a következő:
- juhtúrós puliszka bor kíséretében
- bableves disznókörömmel
- balatoni fogas sörtésztába mártva
- paprikás csirketúrós csipedettel
- szilvás lepény
Az előző cikkünkben már bemutattuk a Jókai-emlékév balatonfüredi programjait, részletezve azokat az eseményeket, amelyek a 200 éve született író életművéhez és emlékévéhez kapcsolódtak, így a mostani irodalmi villásreggeli, azaz gábli nem csupán a magyar irodalom két nagy alakjának – Jókai Mórnak és Krúdy Gyulának – szimbolikus találkozása, hanem a korábbi programok folytatása és kiegészítése is.
Jókai 200 Balatonfüreden: zene, irodalom és gasztronómia egy napban sűrítveBalatonfüred különleges programokkal várja a látogatókat.
A gábli különlegessége, hogy a két teljesen eltérő világú író életének, étkezési szokásainak és irodalmi stílusának kontrasztját egyszerre lehet megismerni, miközben a résztvevők a Borcsa Étterem hangulatos környezetében élhetik át azokat a kulturális és kulináris élményeket, amelyek az előző Jókai 200 cikkben is hangsúlyosan megjelentek.
Az esemény így szervesen kapcsolódik a korábban bemutatott programokhoz, és a cikkben ismertetett információk olvasói számára új perspektívát nyújt a magyar irodalom nagyjaihoz kapcsolódó helyi eseményekben.
Az esemény október 26-án, vasárnap 10 órakor kezdődik a Borcsa Étteremben, Balatonfüreden. Jegyek a helyszínen és online is elérhetők.