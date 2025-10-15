október 15., szerda

A kővé dermedt táj

20 perce

Rejtélyes aranykincs a föld mélyén, teljesen széttúrták érte a Káli-medencét

Káli-medence, legenda, Szentbékkállai-kőtenger, szikla, monda

A kövek völgye nemcsak a Balaton-felvidék egyik legszebb vidéke, hanem a magyar mondavilág egyik legrejtélyesebb színtere is. A helyiek szerint a föld mélye évszázadok óta rejteget egy kincsekkel teli aranyhintót a Káli-medence területén. Szentbékkálla határában a természet, a múlt és a mondavilág különös harmóniában él egymás mellett.

Csizi Péter

A Szentbékkálla északi részén, a Káli-medence peremén fekvő Szentbékkállai-kőtenger a Balaton-felvidéki Nemzeti Park egyik leglátványosabb természeti kincse. A több millió éves kőalakzatok a hajdani Pannon-tó partvidékének maradványai: a homokos, kavicsos üledéket kovás oldatok cementálták össze, így alakultak ki a ma is látható, szél és víz formálta sziklák a Káli-medence területén. A helyiek úgy tartják, nem csupán a természet, hanem az idő lelke alkotta ezeket a köveket. A néphiedelem szerint éjjelente halk morajlással „beszélgetnek” egymással, és aki elég türelmes, talán meghallja, miről mesél a föld.

A Szentbékkállai-kőtenger sziklái a Káli-medence monumentális jelképei
Fotó: Veres Zsolt
Fotó: Veres Zsolt

A Káli-medence egyszerre valóság és varázslat

A vidék legismertebb mondája a velétei palotaromhoz kötődik. Egy 16. századi feljegyzés szerint a palota a veszprémi püspökség birtoka volt, és a török időkben ide rejtették a kincsekkel teli aranyhintót. A legenda szerint a hintó hétévente kékes lánggal jelzi magát hajnalban, s aki ilyenkor meglátja, örökre gazdag lesz. Más történetek szerint az aranyhintó nemcsak püspöki kincseket, hanem a bencés szerzetesek és Erzsébet királyné ékszereit is őrzi. A 20. században többméternyi földet mozgattak meg a kőtenger melletti kavicsbányában, de a kincs soha nem került elő – csak a legenda maradt, amely ma is éppoly élő, mint évszázadokkal ezelőtt.

A velétei palota múltja

A velétei püspöki palota ma már csak romjaiban látható, de falmaradványai hűen őrzik a középkor emlékét. Az 1559-es birtokösszeírás szerint a terület a veszprémi püspökség tulajdona volt, korábbi források viszont III. Béla király feleségének vadászkastélyaként említik. A 13–14. században ez volt a térség egyik legfontosabb egyházi rezidenciája: kőből épült, boltíves udvarral és lakótornyokkal. A romok környékén ma is megtalálhatók a gótikus faragott kövek, habarcsnyomok és alapfalak – a középkor lenyomatai a Káli-medence szívében.

A Káli-medence a Balaton-felvidék ikonikus kirándulóhelyei közé tartozik
Fotó: Veres Zsolt
Fotó: Veres Zsolt

A természet meséje – tudományos háttér

A kőtani vizsgálatok szerint a Szentbékkállai-kőtenger sziklái a Pannon-tenger üledékrétegeiből alakultak ki. A madáritatós vályúk és mélyedések a növényi savak és szélcsiszolás együttes hatásának köszönhetők. A legimpozánsabb alakzat, a Kelemen-kő billegő egyensúlya miatt különleges látvány: szinte lebeg a talaj felett. A geológusok szerint 9-10 millió éve intenzív vízmozgás zajlott itt, majd a szél formálta ki a ma látható egyensúlyi kőalakokat. A hely így vált a Bakony–Balaton Geopark egyik legértékesebb természeti helyszínévé, ahol a tudomány és a természet meséje összeér.

Ahol a legendák kőbe vésődtek

Akár a tudomány, akár a monda felől közelítjük meg, a Káli-medence egyszerre valóság és varázslat. A suttogó kövek, a palotarom és az aranyhintó története ugyanannak az örökségnek a részei – annak a vidéknek, ahol a föld nemcsak formál, hanem emlékezik is. Aki egyszer megáll itt naplementekor, érti majd, miért mondják a helyiek:

A kövek itt nem némák – csak figyelnek, amíg el nem jössz értük.

 

