Rejtélyes aranykincs a föld mélyén, teljesen széttúrták érte a Káli-medencét

A Szentbékkálla északi részén, a Káli-medence peremén fekvő Szentbékkállai-kőtenger a Balaton-felvidéki Nemzeti Park egyik leglátványosabb természeti kincse. A több millió éves kőalakzatok a hajdani Pannon-tó partvidékének maradványai: a homokos, kavicsos üledéket kovás oldatok cementálták össze, így alakultak ki a ma is látható, szél és víz formálta sziklák a Káli-medence területén. A helyiek úgy tartják, nem csupán a természet, hanem az idő lelke alkotta ezeket a köveket. A néphiedelem szerint éjjelente halk morajlással „beszélgetnek” egymással, és aki elég türelmes, talán meghallja, miről mesél a föld.

A Szentbékkállai-kőtenger sziklái a Káli-medence monumentális jelképei

Fotó: Veres Zsolt

A Káli-medence egyszerre valóság és varázslat

A vidék legismertebb mondája a velétei palotaromhoz kötődik. Egy 16. századi feljegyzés szerint a palota a veszprémi püspökség birtoka volt, és a török időkben ide rejtették a kincsekkel teli aranyhintót. A legenda szerint a hintó hétévente kékes lánggal jelzi magát hajnalban, s aki ilyenkor meglátja, örökre gazdag lesz. Más történetek szerint az aranyhintó nemcsak püspöki kincseket, hanem a bencés szerzetesek és Erzsébet királyné ékszereit is őrzi. A 20. században többméternyi földet mozgattak meg a kőtenger melletti kavicsbányában, de a kincs soha nem került elő – csak a legenda maradt, amely ma is éppoly élő, mint évszázadokkal ezelőtt.