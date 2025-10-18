október 18., szombat

Lukács névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Madártávlat

1 órája

A fél ország megőrül ezért a Balaton-felvidéki piacért, de így még senki se látta

Címkék#Magyarország#péksütemény#kézműves#program

Láttad már felülről a hétvégi piac nyüzsgését? A látogatók a Káptalantóti piac színes portékáival és ízeivel találkozhatnak, miközben sétálnak vagy böngésznek a standok között.

Seres Elizabeth

Láttad már felülről a Káptalantóti piacot? A több száz árus, a színes portékák és a vásárlók nyüzsgése a magasból nézve különleges látványt nyújt. A Káptalantóti piac Magyarország egyik legnagyobb vidéki vására, ahol minden hétvégén több ezer ember fordul meg, hogy friss zöldségeket, gyümölcsöket, kézműves termékeket és helyi finomságokat szerezzen be.

A látogatók a Káptalantóti piac standjai között sétálva fedezhetik fel a helyi finomságokat Fotó: Káptalantóti Kemencésház és Piac
A látogatók a Káptalantóti piac standjai között sétálva fedezhetik fel a helyi finomságokat
Fotó: Káptalantóti Kemencésház és Piac

A látogatók felfedezik a Káptalantóti piacot

A piac nemcsak vásárlásról szól: a hangulat, az illatok és a színek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a látogatás igazi élmény legyen. Számos kézműves és termelői portékát találhatunk itt, a friss pékárutól kezdve a sajtokon és lekvárokon át a helyi borokig. Itt mindenki megtalálhatja a kedvencét, legyen az egy különleges alapanyag a konyhába, vagy csak egy kis hétvégi csemege.

A piac hangulatát nemcsak a termékek és a látvány adja: a tehetséges képzőművészek munkái éppúgy lenyűgözik a látogatókat, mint a barátságos emberek. Ezt nemrég Orosz Barbara is kiemelte: a műsorvezető a Káptalantóti piacon az édesanyjával töltött el egy „szuper napot”, és élményeit videós posztjában is megosztotta követőivel.

A családok és barátok a Káptalantóti piac színes portékáit és ízeit élvezhetik minden hétvégén Fotó: Káptalantóti Kemencésház és Piac
A családok és barátok a Káptalantóti piac színes portékáit és ízeit élvezhetik minden hétvégén
Fotó: Káptalantóti Kemencésház és Piac

A piacot felülről szemlélve új perspektívát kap az ember: a standok színes sora, a vásárlók nyüzsgése és a háttérben elterülő táj együtt igazi fotogén látványt alkot. A hétvégi kavalkád nemcsak a vásárlók számára izgalmas, hanem a fotósoknak is, akik előszeretettel örökítik meg a forgatag pillanatait.

A látogatás ideális program a családoknak és baráti társaságoknak is. A kávézó minden szombaton és vasárnap 8 és 14 óra között várja a vendégeket friss kávéval, péksüteménnyel vagy reggelivel, így a piac teljes élménye még kellemesebbé válik.

Összességében a Káptalantóti piac Magyarország egyik legkülönlegesebb vidéki vására: a hangulat, a minőségi portékák és a hegyvidéki környezet minden hétvégén felejthetetlen élményt kínál. Akár a standok között sétálsz, akár felülről nézed a kavalkádot, a látogatás minden pillanata tele van színekkel, ízekkel és illatokkal.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu