A fél ország megőrül ezért a Balaton-felvidéki piacért, de így még senki se látta

Láttad már felülről a Káptalantóti piacot? A több száz árus, a színes portékák és a vásárlók nyüzsgése a magasból nézve különleges látványt nyújt. A Káptalantóti piac Magyarország egyik legnagyobb vidéki vására, ahol minden hétvégén több ezer ember fordul meg, hogy friss zöldségeket, gyümölcsöket, kézműves termékeket és helyi finomságokat szerezzen be.

A látogatók a Káptalantóti piac standjai között sétálva fedezhetik fel a helyi finomságokat

Fotó: Káptalantóti Kemencésház és Piac

A látogatók felfedezik a Káptalantóti piacot

A piac nemcsak vásárlásról szól: a hangulat, az illatok és a színek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a látogatás igazi élmény legyen. Számos kézműves és termelői portékát találhatunk itt, a friss pékárutól kezdve a sajtokon és lekvárokon át a helyi borokig. Itt mindenki megtalálhatja a kedvencét, legyen az egy különleges alapanyag a konyhába, vagy csak egy kis hétvégi csemege.

A piac hangulatát nemcsak a termékek és a látvány adja: a tehetséges képzőművészek munkái éppúgy lenyűgözik a látogatókat, mint a barátságos emberek. Ezt nemrég Orosz Barbara is kiemelte: a műsorvezető a Káptalantóti piacon az édesanyjával töltött el egy „szuper napot”, és élményeit videós posztjában is megosztotta követőivel.

A családok és barátok a Káptalantóti piac színes portékáit és ízeit élvezhetik minden hétvégén

Fotó: Káptalantóti Kemencésház és Piac

A piacot felülről szemlélve új perspektívát kap az ember: a standok színes sora, a vásárlók nyüzsgése és a háttérben elterülő táj együtt igazi fotogén látványt alkot. A hétvégi kavalkád nemcsak a vásárlók számára izgalmas, hanem a fotósoknak is, akik előszeretettel örökítik meg a forgatag pillanatait.

A látogatás ideális program a családoknak és baráti társaságoknak is. A kávézó minden szombaton és vasárnap 8 és 14 óra között várja a vendégeket friss kávéval, péksüteménnyel vagy reggelivel, így a piac teljes élménye még kellemesebbé válik.

Összességében a Káptalantóti piac Magyarország egyik legkülönlegesebb vidéki vására: a hangulat, a minőségi portékák és a hegyvidéki környezet minden hétvégén felejthetetlen élményt kínál. Akár a standok között sétálsz, akár felülről nézed a kavalkádot, a látogatás minden pillanata tele van színekkel, ízekkel és illatokkal.