Űrcsoki, ami bejárta a világűrt – Különleges ajándékot hozott Kapu Tibor

A csokoládé, ami az űrbe is eljutott Kapu Tiborral – ez nem egy sci-fi, hanem a Stühmer történetének legújabb, szó szerint csillagközi fejezete.

A Stühmer űrcsokijának földi diadala Kapu Tiborral

Forrás: opencom.hu

A Stühmer űrcsokijának földi diadala Kapu Tiborral

A Stühmer gyár Makláron nemcsak édességeket, hanem álmokat is gyárt. Itt készült el az a különleges űrcsoki, amelyből Kapu Tibor és társai a Nemzetközi Űrállomáson desszertként falatoztak – méghozzá egy közös vacsora alkalmával, amelyre maga az űrhajós is úgy emlékezett vissza: az ízek odafent még különlegesebbek voltak.

Kapu Tibor átadta az Axiom Space által hitelesített felvarrót, ami a Stühmer logóját viselte

Fotó: opencom.hu

A megható visszaemlékezés mellett egy újabb mérföldkőhöz is elérkeztek: Kapu Tibor átadta az Axiom Space által hitelesített felvarrót, ami a Stühmer logóját viselte, és szó szerint megjárta a világűrt. Ez a kis textiljelvény az űrruháján volt, és most már a maklári gyárban őrzik mint emléket arról, hogy egy magyar csokoládémárka is ott járt az űrben. A megható és inspiráló pillanatokban bővelkedő esemény egyszerre szólt a hagyományról, az innovatív magyar csokoládégyártásról és a határtalanná váló álmokról.

A maklári üzemben nemcsak édességeket, hanem álmokat is gyártanak, itt készült el a különleges űrcsoki

Forrás: opencom.hu

A gyárban nemcsak ezt ünnepelték, hanem az új szezon indulását is, hiszen megkezdődött a szaloncukorgyártás.

A 2025-ös karácsonyra már a boltokban lesz az a Korfu szaloncukor, ami a legendás űrcsoki földi verziója.

Korfu szaloncukor, ami a legendás űrcsoki földi verziója

Forrás: opencom.hu

Az eseményen Cserényi Gyula a földi irányítás képviseletében szintén kiemelte: az űrmisszió nemcsak technológiai siker volt, hanem valódi inspiráció a fiatalok számára. A Stühmer pedig méltó partnere ebben a küldetésben, hiszen termékeivel – legyen szó táblás csokiról vagy prémium szaloncukorról – folyamatosan újít, miközben őrzi a magyar édességgyártás hagyományait.

Mondhatjuk, hogy Kapu Tibornak az igazi megpróbáltatások mellett gondja volt arra, hogy hazánk ízeit, képeit népszerűsítse a Földön túl is. Még a Balatonról is készített képeket, melyet előszeretettel posztolt közösségi oldalán.