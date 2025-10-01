október 1., szerda

Továbbra is sok a nyitott kérdés

47 perce

Kaszás Nikolett barátai szerint nem öngyilkosság történt, követelik, hogy derüljön ki az igazság!

Kaszás Nikolett halálának ügyében heves viták zajlanak a közösségi médiában. A legtöbben nem hiszik el, hogy Kaszás Nikolett önkezűleg vetett véget életének.

A szeptember 28-án holtan megtalált Kaszás Nikolett ügyében a rendőrség a jelenlegi álláspontjuk szerint kizárta az idegenkezűséget és közigazgatási eljárás keretein belül vizsgálják a halálesetet. Ebből arra lehet következtetni, hogy öngyilkosságként kezelik az ügyet, és ilyen információk jutottak a TV2 Tények és a Bors birtokába is. A Tények szerint a holttest közelében több olyan tárgy is volt, amely arra is utalhat, hogy Kaszás Nikolett öngyilkos lett, többek között fagyálló folyadékot is találtak mellette. A barátok és az esetet a közösségi médiában figyelemmel kísérők közül sokaknak meggyőződése, hogy nem öngyilkosság történt.

Kaszás Nikolett kereséséről közleményt adtak ki a kutató-mentők
Kaszás Nikolett halálával kapcsolatban sok a nyitott kérdés
Kételkednek abban, hogy Kaszás Nikolett öngyilkos lett

„Mondják meg, mi történt Nikivel!” – követelik az esetet figyelemmel kísérő kommentelők a közösségi oldalakon a rendőrségtől. Kaszás Nikolett ügye továbbra is heves vitákat vált ki, sokan nem hiszik el, hogy baleset történt vele, vagy hogy öngyilkosságot követett volna el.

Korábbi cikkünkben már írtunk arról a sümegi férfiról, aki a közösségi médiában azt állította, ő ölte meg Kaszás Nikolettet. „Niki nem él. Kocsi hátuljába raktam, és megyek én is utána” – írta többek között H. Ádám a körözési fényképekhez. A férfi az eltűnéssel és a körözéssel kapcsolatos online hozzászólásokban állította, hogy szerelmi viszonyban volt a fiatal nővel, és végzett vele. „Nem értitek, Niki halott!” – tette hozzá az állítólagos gyilkos. Később a rendőrség közölte: H. Ádám állításainak semmi valóságalapja sincs. A sümegi férfi ellen egyébként évekkel ezelőtt több eljárás is indult többrendbeli hatóság félrevezetése és hamis vád miatt.

A 27 éves Kaszás Nikolett holttestét szeptember 29-én találták meg a Pilisben, a túraúttól 200 méterre, a bokrok között. A Bors információi szerint a nő magzatpózban feküdt, nadrágja enyhén le volt tolva, személyes tárgyai pedig a közelében voltak, köztük egy palack, amelyben a helyszíni vizsgálat szerint fagyálló lehetett. Kaszás Nikolett halálával kapcsolatban a rendőrség kizárta az idegenkezűséget, és közigazgatási eljárás keretében folytatja a nyomozást, ám barátai és a közösségi médiában a fejleményeket követők közöl sokan úgy érzik, valamit szándékosan nem hoznak nyilvánosságra.

Az egyik felháborodott kommentelő így fogalmazott: „Még a leghülyébb ember sem hiszi el, hogy öngyilkos lett! Ír a barátjának, hogy jól sikerült a túra, majd öngyilkos lesz? Odabújik a bokor alá, és három hétig ott van holtan… Ráadásul már keresték, de valahogy nem látták! A holttest bomlása alatt a szagát lehetett volna érezni, a vadállatok pedig észreveszik. Niki nem öngyilkos! Valaki odavitte, és megpróbálta úgy beállítani.”

A közeli barátok szerint sem történhetett öngyilkosság.

„Az eltűnés elején azt hallottuk, hogy a párja szerint este nyolc körül beszélt Nikivel üzenetben, majd hajnali kettő körül Niki ismét írt neki. Most pedig azt olvastuk, hogy a rendőrség ezt cáfolta. Hogyan lehetséges ez? Azt szeretnénk, hogy végre mondják el, mi történt Nikivel! Egyszerűen nem tudjuk elképzelni, hogy önkezűleg vetett volna véget az életének” – mondta Kaszás Nikolett egyik barátja a Borsnak.

 

