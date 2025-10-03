október 3., péntek

Kétségek az ügy körül

1 órája

„Itt valami nem kerek!” – Rejtély övezi a Pilisben meghalt fiatal lány tragédiáját

Címkék#Kaszás Nikolett#holttest#rejtély

Továbbra is kérdések övezik a Pilisben eltűnt, majd holtan megtalált fiatal nő, Kaszás Nikolett ügyét. A 27 éves lány szeptember 7-én indult túrázni a budapesti albérletéből, azonban haza már nem tért. Hetekkel később, egy nagyszabású kutatás során találták meg holttestét Pilisszentlászló közelében, az erdőben.

Veol.hu

A keresésben mintegy ötszáz önkéntes vett részt, élőláncot alkotva pásztázták át a területet. Végül egy kutyás eltűntkereső bukkant rá a Kaszás Nikolett testére. A helyszínen a rendőrség azonnal kizárta az idegenkezűséget, és közigazgatási eljárás keretében vizsgálják az ügyet.

Kaszás Nikolett
Továbbra is kérdések övezik a Pilisben eltűnt, majd holtan megtalált Kaszás Nikolett ügyét
Forrás: AI-javított kép

Fagyállós palack Kaszás Nikolett holtteste mellett

A Bors információi szerint Nikolett személyes tárgyai közül egy palack is előkerült, amelyben fagyálló lehetett. Ez akár öngyilkosságra is utalhat, ugyanakkor a hatóságok még vizsgálják a körülményeket.

A lány családja és barátai azonban képtelenek elfogadni ezt a verziót.

Itt valami nem kerek!

– mondta a lapnak az egyik közeli barátnő.

Hangsúlyozta: Niki közvetlenül az eltűnése előtt még üzenetet küldött a barátjának, hogy sikeresen teljesítette a túrát, és indult volna haza. „Ha valaki öngyilkos akar lenni, előtte nem indul el túrázni” – tette hozzá.

Összeroppant család, értetlen barátok

A keresés során a hozzátartozók és barátok is a helyszínen voltak, számukra külön sátrat állítottak fel a polgárőrök, hogy nyugodt körülmények között várhassák a híreket. A holttest azonosítása után a család teljesen összetört.

A fiatal nő tragédiája születésnapja után néhány nappal következett be, ami még érthetetlenebbé teszi az esetet a hozzátartozók számára. „Mindenki értetlenül áll a halála előtt. Nem tudjuk elhinni, hogy öngyilkos lett volna” – mondta a barátnő.

A vizsgálat folytatódik

A rendőrség jelenleg is vizsgálja az ügy körülményeit, hivatalos eredmény azonban még nem született. Az azonban biztos, hogy a Pilisben történt tragédia sokakban hagyott mély nyomot, és a kérdésekre a családnak és a barátoknak egyelőre nincs megnyugtató válaszuk.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt!

 

