Rekonstruálták a fiatal nő utolsó napját

56 perce

Felkavaró fotók Kaszás Nikolett utolsó útjáról és a megtalálásának pontos helyszínéről

Címkék#útja#Kaszás Nikolett#holttest

Szeptember 7-én reggel indult el VIII. kerületi lakásából a 27 éves Kaszás Nikolett a Pilisbe túrázni, ahonnan sosem tért vissza. Olvasóink most megtudhatják, merre vezetett a hetekig keresett, tragikus sorsú fiatal nő utolsó útja.

Veol.hu

Szeptember 7-i eltűnését követően a rendőrség, az önkéntesek és a kutató-mentő szakemberek három héten át intenzíven keresték közösen Kaszás Nikolettet a Visegrádi-hegységben. Holttestére végül egy kutyás kutatócsoport talált rá szeptember 28-án Pilisszentlászló környékén, az erdőben.

Kaszás Nikolett holttestét nem messze a túraútvonaltól találták meg
Kaszás Nikolett holttestét nem messze a túraútvonaltól találták meg
Fotó: Bors

A veol.hu is írt róla, hogy egyes beszámolók szerint a lány holtteste mellett fagyállós palackot találtak. Azonban sem a családtagok, sem a barátok nem tudták elképzelni, hogy a 27 éves túrázó önkezűleg vetett volna véget életének. Egy másik túrázó, aki valószínűleg utoljára beszélhetett Kaszás Nikolettel, szintén azt gondolja, a nő nem követett el öngyilkosságot. Azonban pár napja egy ismerős megtudta, valóban fagyállót vitt magával Nikolett. Akkor azt is elárulta, hogy a lány édesapja is ugyanígy lett öngyilkos. Állítólag a rendőrségnek van felvétele arról, hogy a lány megvásárolja a fagyállót.

Kaszás Nikolett utolsó útja

A Bors végigjárta azt az útvonalat, melyen Kaszás Nikolett utoljára végigmehetett. A 27 éves nő reggel indult el VIII. kerületi albérletéből, a Baross utcából trolival a Kálvin tér irányába. A Kálvin téren metróra szállt és Újpest-Városkapuig utazott, ahol átszállt a 890-es buszra, amivel Szentendréig közlekedett. Ott átszállhatott a 870-es buszra, amivel Pilisszentlászlóig utazhatott. Innen már gyalog folytatta útját a Spartacus-ösvényre. 

Ha szeretnél több képet látni a túra útvonaláról, valamint a pontos helyszínről, ahol megtalálták Kaszás Nikolett holttestét, olvasd el a Bors cikkét ITT.  

 

