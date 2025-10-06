Felkavaró fotók Kaszás Nikolett utolsó útjáról és a megtalálásának pontos helyszínéről

Szeptember 7-i eltűnését követően a rendőrség, az önkéntesek és a kutató-mentő szakemberek három héten át intenzíven keresték közösen Kaszás Nikolettet a Visegrádi-hegységben. Holttestére végül egy kutyás kutatócsoport talált rá szeptember 28-án Pilisszentlászló környékén, az erdőben.

Kaszás Nikolett holttestét nem messze a túraútvonaltól találták meg

Fotó: Bors

A veol.hu is írt róla, hogy egyes beszámolók szerint a lány holtteste mellett fagyállós palackot találtak. Azonban sem a családtagok, sem a barátok nem tudták elképzelni, hogy a 27 éves túrázó önkezűleg vetett volna véget életének. Egy másik túrázó, aki valószínűleg utoljára beszélhetett Kaszás Nikolettel, szintén azt gondolja, a nő nem követett el öngyilkosságot. Azonban pár napja egy ismerős megtudta, valóban fagyállót vitt magával Nikolett. Akkor azt is elárulta, hogy a lány édesapja is ugyanígy lett öngyilkos. Állítólag a rendőrségnek van felvétele arról, hogy a lány megvásárolja a fagyállót.

Kaszás Nikolett utolsó útja

A Bors végigjárta azt az útvonalat, melyen Kaszás Nikolett utoljára végigmehetett. A 27 éves nő reggel indult el VIII. kerületi albérletéből, a Baross utcából trolival a Kálvin tér irányába. A Kálvin téren metróra szállt és Újpest-Városkapuig utazott, ahol átszállt a 890-es buszra, amivel Szentendréig közlekedett. Ott átszállhatott a 870-es buszra, amivel Pilisszentlászlóig utazhatott. Innen már gyalog folytatta útját a Spartacus-ösvényre.

