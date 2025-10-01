A veszprémi életmentő katona egy pillanatra sem habozott, most az ország hálás neki

Szolgálatteljesítési helyére tartva Stark Tamás szakaszvezető egy földön fekvő idős hölgyre lett figyelmes - kezdi ki a MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ a Facebook-oldalán a hős, életmentő katona történetét.

Az életmentő katona példát mutatott emberségből és figyelmességből

Fotó: MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ/Facebook

Az életmentő katona nem habozott segíteni

Stark Tamás azonnal a bajbajutott segítségére sietett, felsegítette, vizet vitt neki, és igyekezett csillapítani vérző sérülését. Amikor a hölgy rosszabbul lett, lefektette, fejét a kezében tartva nyugtatta őt, egészen a mentők megérkezéséig - olvasható a bejegyzésben.

A katona példamutató magatartását nem csak a Magyar Honvédség, hanem a kommentelők is elismerték. Sokan gratuláltak és további sok sikert kívántak neki munkájában, valamint boldogságot az életében.