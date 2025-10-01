44 perce
A veszprémi életmentő katona egy pillanatra sem habozott, most az ország hálás neki
Az MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ egyik katonája önzetlenül segített egy bajba jutott idős hölgyön.
Szolgálatteljesítési helyére tartva Stark Tamás szakaszvezető egy földön fekvő idős hölgyre lett figyelmes - kezdi ki a MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ a Facebook-oldalán a hős, életmentő katona történetét.
Az életmentő katona nem habozott segíteni
Stark Tamás azonnal a bajbajutott segítségére sietett, felsegítette, vizet vitt neki, és igyekezett csillapítani vérző sérülését. Amikor a hölgy rosszabbul lett, lefektette, fejét a kezében tartva nyugtatta őt, egészen a mentők megérkezéséig - olvasható a bejegyzésben.
A katona példamutató magatartását nem csak a Magyar Honvédség, hanem a kommentelők is elismerték. Sokan gratuláltak és további sok sikert kívántak neki munkájában, valamint boldogságot az életében.
