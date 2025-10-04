A nap fotója: kecske az autóban, póni a pótkocsin – az internet nevet, a rendőrök vakarják a fejüket

A felvétel Nyíregyházán, a Szegfű utcán készült. Első pillantásra akár egy vidéki hétvége idilli pillanatának is tűnhet: egy autó vontatja a pótkocsit, rajta egy póni, mögötte pedig a kecske békésen nézelődik az ablakból. A Facebookon percek alatt mém lett belőle, a kommentelők pedig nem kímélték a poénokat – volt, aki szerint „a kecske a GPS”. Többen reagáltak a képhez hasonló stílusban, ami csak tovább növelte a nézettséget.

Városnéző túrán- kecske az autóban, láthatóan élvezi az utazást

Forrás: Facebook

KRESZ és állatvédelem: nem fér meg együtt a hátsó ülés meg a kecske a jogszabályban

A közúti közlekedés törvényei kimondják: a jármű rakományát – így az állatot is – csak úgy lehet szállítani, hogy az ne veszélyeztesse a forgalmat, és ne akadályozza a kilátást. Egy kecske, ami szabadon ül az autóban, sem biztonsági övvel, sem rögzítéssel nem rendelkezik, így nemcsak saját magát, hanem az autó utasait is veszélyezteti. A póni pótkocsin szállítása önmagában még elfogadható lehet, de csak akkor, ha az a pótkocsi kifejezetten állatszállításra alkalmas. Egy sima, nyitott utánfutó ebbe nem tartozik bele – a szabályos szállításhoz engedélyezett, zárt jármű szükséges, megfelelő szellőzéssel és rögzítéssel. Az állatvédelmi törvény szintén egyértelmű: az állatot csak olyan körülmények között lehet szállítani, hogy az ne sérüljön meg, és ne szenvedjen. A hátsó ülésen utazó kecske pedig aligha tekinthető kényelmes vagy biztonságos utasnak. Más kérdés (és nézőpont), hogy a jólszituált ausztrálok – akik eleve fejjel lefelé vannak – már Bodrit tanítják be a volán mögé.

Büntethető abszurditás

A rendőrség hasonló esetekben már több alkalommal intézkedett. Az ilyen „kreatív” szállítás akár 50 ezer forintos közlekedési bírsággal is járhat, de súlyosabb esetben állatkínzás gyanúja is felmerülhet – ez már bűncselekmény. A kecske tehát hiába vált az internet új kedvencévé, a törvény szemében nem utas, hanem rosszul szállított rakomány. A humoros fotó így nemcsak nevetést, hanem jogi kérdéseket is felvet: vajon meddig vicces, ha valaki az autójában állatot fuvaroz?

Csakhogy ami a közösségi médiában ártatlan nevetés tárgya, az a jog szerint komoly szabálysértés lehet.

A Balaton környékén egyre több a hívatlan vendég

Akár kecske ül a hátsó ülésen, akár szarvas ugrik az útra, egy biztos: a magyar közlekedésben sosem unatkozunk. Van, ahol az állatok válnak sofőrré, máshol ők okozzák a torlódást. Az abszurditás és a valóság határai nap mint nap elmosódnak – hol egy róka lopja a cipőket, hol egy meglepett autós találja magát szemtől szemben egy ritka bakonyi agancsossal. Vaddisznók túrják fel az utcákat és a kukákat. Alsóörsön csapdákat állítottak, Almádiban vadászokat képeznek, a lakosságot pedig felvilágosítják. A széthordott szemét nemcsak látványromboló, hanem higiéniai gondot is okoz – a part mentén már a vaddisznók is „járőröznek”.