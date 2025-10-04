október 4., szombat

Ferenc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Állatok a volánnál?

55 perce

A nap fotója: kecske az autóban, póni a pótkocsin – az internet nevet, a rendőrök vakarják a fejüket

Címkék#Nyíregyháza#viral#vicces#internet#kecske#mém

Egészen hihetetlen fotó terjed a közösségi médiában: Nyíregyházán egy autó után pónival megrakott pótkocsi halad, miközben a hátsó ülésen egy kecske néz ki az ablakon. A jelenet egyszerre abszurd és mulatságos – de a törvény szerint ez már korántsem csak tréfa.

Csizi Péter

A felvétel Nyíregyházán, a Szegfű utcán készült. Első pillantásra akár egy vidéki hétvége idilli pillanatának is tűnhet: egy autó vontatja a pótkocsit, rajta egy póni, mögötte pedig a kecske békésen nézelődik az ablakból. A Facebookon percek alatt mém lett belőle, a kommentelők pedig nem kímélték a poénokat – volt, aki szerint „a kecske a GPS”. Többen reagáltak a képhez hasonló stílusban, ami csak tovább növelte a nézettséget.

Városnéző túrán- kecske az autóban, láthatóan élvezi az utazást
Városnéző túrán- kecske az autóban, láthatóan élvezi az utazást
Forrás: Facebook

KRESZ és állatvédelem: nem fér meg együtt a hátsó ülés meg a kecske a jogszabályban

A közúti közlekedés törvényei kimondják: a jármű rakományát – így az állatot is – csak úgy lehet szállítani, hogy az ne veszélyeztesse a forgalmat, és ne akadályozza a kilátást. Egy kecske, ami szabadon ül az autóban, sem biztonsági övvel, sem rögzítéssel nem rendelkezik, így nemcsak saját magát, hanem az autó utasait is veszélyezteti. A póni pótkocsin szállítása önmagában még elfogadható lehet, de csak akkor, ha az a pótkocsi kifejezetten állatszállításra alkalmas. Egy sima, nyitott utánfutó ebbe nem tartozik bele – a szabályos szállításhoz engedélyezett, zárt jármű szükséges, megfelelő szellőzéssel és rögzítéssel. Az állatvédelmi törvény szintén egyértelmű: az állatot csak olyan körülmények között lehet szállítani, hogy az ne sérüljön meg, és ne szenvedjen. A hátsó ülésen utazó kecske pedig aligha tekinthető kényelmes vagy biztonságos utasnak. Más kérdés (és nézőpont), hogy a jólszituált ausztrálok – akik eleve fejjel lefelé vannak – már Bodrit tanítják be a volán mögé.

Büntethető abszurditás

A rendőrség hasonló esetekben már több alkalommal intézkedett. Az ilyen „kreatív” szállítás akár 50 ezer forintos közlekedési bírsággal is járhat, de súlyosabb esetben állatkínzás gyanúja is felmerülhet – ez már bűncselekmény. A kecske tehát hiába vált az internet új kedvencévé, a törvény szemében nem utas, hanem rosszul szállított rakomány. A humoros fotó így nemcsak nevetést, hanem jogi kérdéseket is felvet: vajon meddig vicces, ha valaki az autójában állatot fuvaroz?

Csakhogy ami a közösségi médiában ártatlan nevetés tárgya, az a jog szerint komoly szabálysértés lehet.

A Balaton környékén egyre több a hívatlan vendég

Akár kecske ül a hátsó ülésen, akár szarvas ugrik az útra, egy biztos: a magyar közlekedésben sosem unatkozunk. Van, ahol az állatok válnak sofőrré, máshol ők okozzák a torlódást. Az abszurditás és a valóság határai nap mint nap elmosódnak – hol egy róka lopja a cipőket, hol egy meglepett autós találja magát szemtől szemben egy ritka bakonyi agancsossal. Vaddisznók túrják fel az utcákat és a kukákat. Alsóörsön csapdákat állítottak, Almádiban vadászokat képeznek, a lakosságot pedig felvilágosítják. A széthordott szemét nemcsak látványromboló, hanem higiéniai gondot is okoz – a part mentén már a vaddisznók is „járőröznek”.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu