Bezár a bájos balatoni gasztrokocsma – lezárul egy fejezet
Váratlan bejegyzés jelent meg a kedvelt balatoni kocsma Facebook-oldalán, amely sokakban aggodalmat keltett. A hely tavaszig bezár, de a döntés mögött több rejlik, mint egy egyszerű szezonváltás. A kommentelők nem is titkolták, mit éreznek.
Ahogy korábban már írtuk ez a kocsma egyszerre közösségi tér, borbolt és helyi termelők alapanyagaiból készült házias ételeket kínáló gasztrokocsma, most bezár. A Szőlősi Kocsma közösségi oldalán tette közzé a hírt, amely szerint a kedvenc balatoni kocsma ilyen formában nem folytatja a működését.
Bezár a kedvenc balatoni kocsma, a Szőlősi Kocsma
A bejegyzésben azt írták:
Télen átgondoljuk és átalakítjuk a helyet, hogy még jobban tudjunk újranyitni tavasszal. A kocsma tavaszig zárva tart.
A poszt alatt azonnal záporozni kezdtek a kommentek – a törzsvendégek egy része szomorúan, mások reménykedve reagáltak a hírre. Az viszont világosan látszik: sokan szívügyüknek érzik a hely jövőjét.
A kommentelők sorra osztották meg gondolataikat: volt, aki visszasírta a régi időket, más a jövőre tett javaslatot. Kata E. Szirányi például így fogalmazott:
Egy egyszerűbb, kocsmásabb koncepció nagyon jó lenne. Fancy étteremből sok van, de minőségi, egyszerű bisztrót sehol nem találni a környéken. Olyat, amilyenből minden faluban van egy Franciaországban.
Valaki a régi hangulatot hiányolja:
Mi a kezdeti években nagyon de nagyon szerettünk oda járni… A COVID óta viszont eléggé megváltozott… Jó lenne az eredeti koncepciót valahogy visszacsempészni.
Volt, aki a szívét hagyta ott:
Ez volt egy kicsit az otthonunk. Nehéz lesz, de talán tavaszig sikerül. Megígéred?
– kérdezte Tom Wiedenhöfer.
Más, humorral próbálta oldani a búcsú hangulatát:
Akkor ez egy kurta kocsma – mint tudjuk, azt jelenti, hogy télre bezár
Akadtak, akik a gazdasági helyzetre utaltak:
Talán, ha a sokadszori újragondolás helyett megpróbálnátok a környékbeli alsó középosztálynak, elfogadható árakon főzni, nem kellene bezárnotok…
A bezárás mögött tehát több minden húzódik: a változó környezet, gazdasági kihívások és az igények változása is. A kocsma tavaszig zárva tart, a közönség viszont továbbra is drukkol:
Drukkolunk nektek! Kivárunk tavaszig, kíváncsian várjuk az új koncepciót
– üzente Zsuzsanna Szénási.
