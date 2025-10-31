október 31., péntek

Búcsú

Bezár a bájos balatoni gasztrokocsma – lezárul egy fejezet

Váratlan bejegyzés jelent meg a kedvelt balatoni kocsma Facebook-oldalán, amely sokakban aggodalmat keltett. A hely tavaszig bezár, de a döntés mögött több rejlik, mint egy egyszerű szezonváltás. A kommentelők nem is titkolták, mit éreznek.

Ahogy korábban már írtuk ez a kocsma egyszerre közösségi tér, borbolt és helyi termelők alapanyagaiból készült házias ételeket kínáló gasztrokocsma, most bezár. A Szőlősi Kocsma közösségi oldalán tette közzé a hírt, amely szerint a kedvenc balatoni kocsma ilyen formában nem folytatja a működését.

Bezár a kedvenc balatoni kocsma, a Szőlősi Kocsma

A bejegyzésben azt írták:

Télen átgondoljuk és átalakítjuk a helyet, hogy még jobban tudjunk újranyitni tavasszal. A kocsma tavaszig zárva tart.

A poszt alatt azonnal záporozni kezdtek a kommentek – a törzsvendégek egy része szomorúan, mások reménykedve reagáltak a hírre. Az viszont világosan látszik: sokan szívügyüknek érzik a hely jövőjét.

A kommentelők sorra osztották meg gondolataikat: volt, aki visszasírta a régi időket, más a jövőre tett javaslatot. Kata E. Szirányi például így fogalmazott:

Egy egyszerűbb, kocsmásabb koncepció nagyon jó lenne. Fancy étteremből sok van, de minőségi, egyszerű bisztrót sehol nem találni a környéken. Olyat, amilyenből minden faluban van egy Franciaországban.

Valaki a régi hangulatot hiányolja:

Mi a kezdeti években nagyon de nagyon szerettünk oda járni… A COVID óta viszont eléggé megváltozott… Jó lenne az eredeti koncepciót valahogy visszacsempészni.

Volt, aki a szívét hagyta ott:

Ez volt egy kicsit az otthonunk. Nehéz lesz, de talán tavaszig sikerül. Megígéred?

 – kérdezte Tom Wiedenhöfer.

Más, humorral próbálta oldani a búcsú hangulatát:

Akkor ez egy kurta kocsma – mint tudjuk, azt jelenti, hogy télre bezár

Akadtak, akik a gazdasági helyzetre utaltak:

Talán, ha a sokadszori újragondolás helyett megpróbálnátok a környékbeli alsó középosztálynak, elfogadható árakon főzni, nem kellene bezárnotok…

A bezárás mögött tehát több minden húzódik: a változó környezet, gazdasági kihívások és az igények változása is. A kocsma tavaszig zárva tart, a közönség viszont továbbra is drukkol:

Drukkolunk nektek! Kivárunk tavaszig, kíváncsian várjuk az új koncepciót

 – üzente Zsuzsanna Szénási.

 

