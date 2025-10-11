A legjobb KFOR-katonák között a pápaiak

Metzger András főhadnagy összekötő tisztként szolgált a KFOR kötelékében. Napi feladatai mellett angol nyelv oktatásával, valamint protokollrendezvények és hivatalos látogatások szervezésével támogatta a kontingens munkáját – sokszor szabadidejét is feláldozva – adta hírül a pápai bázis közösségi oldala.

Metzger András főhadnagy és Bogdán Tibor szakaszvezető is szerepel a legjobb KFOR-katonák között

Forrás: honvedelem.hu

A KFOR a NATO koszovói békefenntartó missziója

Metzger főhadnagy kiemelkedő szervezőkészségével és elhivatottságával erős szakmai és személyes kapcsolatot épített ki a különböző nemzetek katonái között, ezzel is elősegítve a nemzetközi együttműködést.

Bogdán Tibor szakaszvezető harctéri életmentő (CLS) katonaként teljesített szolgálatot. Feladatait mindig a legnagyobb odaadással és szakértelemmel végezte, a nemzetközi környezetben is biztos támaszt nyújtva bajtársainak. Szakmaisága, megbízhatósága és bajtársias magatartása példaértékű volt, elöljárói egyöntetű elismerését kivívva.

A KFOR-katonáknak minden helyzetben helyt kell állniuk

Forrás: honvedelem.hu

A pápai katonák elismerése nemcsak személyes siker, hanem a magyar katonai szakmai felkészültség és elhivatottság bizonyítéka is. A honvédség tagjai ezzel ismét megmutatták, hogy nemzetközi szinten is megállják helyüket, és munkájukkal méltó módon képviselik Magyarországot a békefenntartó missziókban.