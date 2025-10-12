Luxuslakás havi 600 ezer forintért Veszprémben: mutatjuk a részleteket! (+ galéria)

Ez a kiadó lakás nem csupán egy otthon, inkább életstílus. Modern, hőszivattyús fűtésrendszerrel és mennyezeti hűtéssel felszerelt, így télen-nyáron komfortos. A 5 kW-os napelemrendszernek köszönhetően a rezsi szinte elenyésző, ami ebben a kategóriában ritka kincs. Az amerikai konyhás nappali tágas és világos, a három külön hálószoba pedig tökéletes elrendezést biztosít akár család, akár igényes bérlőpáros számára.

600 ezerért luxusélet Veszprémben – ilyen kiadó lakás ritkán akad

Fotó: Ingatlanbazár

Zöld technológia és panoráma – ez a veszprémi kiadó lakás mindenkit lenyűgöz

Két fürdőszoba, külön illemhely és egy lenyűgöző, panorámás terasz is része az ingatlannak, amely szó szerint körülöleli a lakást. Innen rálátsz Veszprém egyik legszebb részére – a reggeli kávé vagy az esti borozás garantáltan más élmény lesz.

Az ingatlanhoz garázs, tároló és felszíni beálló is tartozik, így a parkolás sem jelent gondot. A saját kis udvarrész pedig tökéletes helyszín egy nyugodt délutánhoz vagy egy grillesthez.

Ez a kiadó lakás Veszprém szívében található, egy csendes, mégis könnyen megközelíthető környéken. Teljes bútorzattal együtt kerül bérbeadásra, tehát tényleg csak beköltözni kell. Semmit sem kell venni, semmit sem kell felújítani, minden új, letisztult és minőségi.