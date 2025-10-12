34 perce
Luxuslakás havi 600 ezer forintért Veszprémben: mutatjuk a részleteket! (+ galéria)
Ha valaha is álmodtál arról, hogy egy elegáns, új építésű lakásban ébredsz Veszprém szívében, akkor most itt a lehetőség. Egy 114 négyzetméteres, 4 szobás, panorámás lakás várja új bérlőjét havi 600 000 forintért. Az ingatlanhoz 3 lakás tartozik, ami egyben vagy akár külön-külön is bérelhető.
Ez a kiadó lakás nem csupán egy otthon, inkább életstílus. Modern, hőszivattyús fűtésrendszerrel és mennyezeti hűtéssel felszerelt, így télen-nyáron komfortos. A 5 kW-os napelemrendszernek köszönhetően a rezsi szinte elenyésző, ami ebben a kategóriában ritka kincs. Az amerikai konyhás nappali tágas és világos, a három külön hálószoba pedig tökéletes elrendezést biztosít akár család, akár igényes bérlőpáros számára.
Zöld technológia és panoráma – ez a veszprémi kiadó lakás mindenkit lenyűgöz
Két fürdőszoba, külön illemhely és egy lenyűgöző, panorámás terasz is része az ingatlannak, amely szó szerint körülöleli a lakást. Innen rálátsz Veszprém egyik legszebb részére – a reggeli kávé vagy az esti borozás garantáltan más élmény lesz.
Az ingatlanhoz garázs, tároló és felszíni beálló is tartozik, így a parkolás sem jelent gondot. A saját kis udvarrész pedig tökéletes helyszín egy nyugodt délutánhoz vagy egy grillesthez.
Ez a kiadó lakás Veszprém szívében található, egy csendes, mégis könnyen megközelíthető környéken. Teljes bútorzattal együtt kerül bérbeadásra, tehát tényleg csak beköltözni kell. Semmit sem kell venni, semmit sem kell felújítani, minden új, letisztult és minőségi.
Veszprém legszebb részén egy új építésű, full extrás lakás várja új lakójátFotók: Ingatlanbazár.hu
Veszprém az utóbbi években nemcsak kulturális, hanem ingatlanpiaci szempontból is felkapott várossá vált. Az ilyen minőségű és elhelyezkedésű lakások ritkák, pláne ilyen ár-érték arányban. 600 ezer forintért itt valóban prémium életérzés jár, nem csupán négy fal.
Kiadó lakások októberre: mutatjuk, mire számíthatnak a veszprémi bérlők
Összességében ez az ingatlan azoknak való, akik szeretik a kényelmet, a modern megoldásokat és a stílust, és nem akarnak kompromisszumot kötni. Akár hosszú távra keresel otthont, akár csak egy ideiglenes luxusfészket, ez a veszprémi lakás garantáltan lenyűgöz majd.