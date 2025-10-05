Kiemelt kormányzati feladat Jókai Mór kultuszának fenntartása

Závogyán Magdolna felidézte: az Országgyűlés az idei évet Jókai Mór-emlékévvé nyilvánította. A 200 évvel ezelőtt született írófejedelem a magyar és egyetemes irodalom, valamint drámaköltészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja – mutatott rá, hozzátéve, hogy Jókai Mór nemcsak nagy író volt, hanem igazi reneszánsz ember is, beszélt németül, olaszul, angolul, franciául, olvasott latinul és ógörögül.

Magyar közegben élt és alkotott, hazájához mindig hű maradt, ám intenzív kapcsolatokat ápolt külhoni művészekkel, gondolkodókkal, és élénk figyelemmel kísérte a nemzetközi szellemi életet. Kultúrtörténeti szerepe felmérhetetlen a tekintetben is, hogy a magyar irodalom és a magyar kultúra egykor kiléphetett a nemzetközi színtérre – jelezte az államtitkár.

Elmondta: az író születésének 200. évfordulója alkalmából a tárca egy éven át tartó hazai és nemzetközi programsorozatot indított, és az emlékév egyik legfőbb küldetésének tekintik, hogy az író alakját, szellemi hagyatékát és korát kiemeljék a felszínes, sztereotip ismeretek szorításából.

Felelősséget érzünk azért, hogy a mai fiataloknak is érvényes igazságokat közvetítő életművön keresztül az olvasás, az irodalom szeretetét csempésszük vissza a digitális tér uralta mindennapokba – fogalmazott. Hozzátette: cél az is, hogy ráirányítsák a figyelmet a kortárs alkotókra, a kortárs irodalomra és az örökséget őrző tudományos életre egyaránt.

A kultúráért felelős államtitkár szerint a konferencián részt vevő szakembereket közösséggé kovácsoló, inspiráló közös gondolkodás – Jókai Mór monumentális és nagy hatású életművének elemzésén túl – egyetemes kulturális örökségünkről, nemzeteink, országaink egymás iránti tiszteletéről is szól.

Bóka István (Fidesz–KDNP), Balatonfüred polgármestere kiemelte: a tóparti városban idén Jókai Mór születésének kétszáz éves jubileuma mellett az Anna-bál, valamint a reformkor kezdetének bicentenáriumára is emlékeznek.

Jókai Mór mutatta meg, hogy egy város népszerűségének és egyediségének kialakításához mekkora segítséget kaphat a kultúra felől – hangsúlyozta a polgármester.