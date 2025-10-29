Utazási etikett

október 29., szerda

Az utazás során gyakran előfordulnak hangos beszélgetések, amelyek megnehezítik az utasok pihenését. A kihangosított telefonálás tömegközlekedés közben komoly kellemetlenséget okozhat azoknak, akik csendes környezetre vágynak.

Balogh Rebeka

Reggel a vonaton ismét tapasztaltam, mennyire zavaró lehet a kihangosított telefonálás. Ha valaki nyilvánosan oszt meg személyes vagy intim információkat, az mások számára könnyen kínos helyzetet teremthet. Tudatos odafigyeléssel és az eszközök körültekintő használatával azonban a kellemetlenség csökkenthető.

A kihangosított telefonálás tömegközlekedésen zavart okozhat az utasok között, ezért fontos a figyelmes viselkedés. Forrás: Balogh Rebeka / Illusztráció
A kihangosított telefonálás tömegközlekedésen zavart okozhat az utasok között, ezért fontos a figyelmes viselkedés.
Illusztráció: Balogh Rebeka

A kihangosított telefonálás nem összeegyeztethető a kulturált utazással

Az idősek gyakran nehezebben hallanak, de sajnos a kihangosított telefon minden korosztályt érint. Ennek csökkentésére egyszerű, mindennapos módszerek léteznek: a fülhallgató használata, a hangszint visszafogása, vagy a beszélgetések olyan helyen történő lebonyolítása, ahol nem zavarják a környezetet.

Japánban például az etikett szerint a tömegközlekedésen a telefonálás bármilyen formája, vagy bármi, ami megzavarhatja a közös tér nyugalmát, kerülendő.

Nem kell odáig eljutni, hogy minden beszélgetés tilos legyen a tömegközlekedésen, de az olyan személyes információk, mint például Pista nemi betegségei, maradjanak a magánszférában.

 

