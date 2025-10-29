1 órája
Utazási etikett
Az utazás során gyakran előfordulnak hangos beszélgetések, amelyek megnehezítik az utasok pihenését. A kihangosított telefonálás tömegközlekedés közben komoly kellemetlenséget okozhat azoknak, akik csendes környezetre vágynak.
Reggel a vonaton ismét tapasztaltam, mennyire zavaró lehet a kihangosított telefonálás. Ha valaki nyilvánosan oszt meg személyes vagy intim információkat, az mások számára könnyen kínos helyzetet teremthet. Tudatos odafigyeléssel és az eszközök körültekintő használatával azonban a kellemetlenség csökkenthető.
A kihangosított telefonálás nem összeegyeztethető a kulturált utazással
Az idősek gyakran nehezebben hallanak, de sajnos a kihangosított telefon minden korosztályt érint. Ennek csökkentésére egyszerű, mindennapos módszerek léteznek: a fülhallgató használata, a hangszint visszafogása, vagy a beszélgetések olyan helyen történő lebonyolítása, ahol nem zavarják a környezetet.
Japánban például az etikett szerint a tömegközlekedésen a telefonálás bármilyen formája, vagy bármi, ami megzavarhatja a közös tér nyugalmát, kerülendő.
Nem kell odáig eljutni, hogy minden beszélgetés tilos legyen a tömegközlekedésen, de az olyan személyes információk, mint például Pista nemi betegségei, maradjanak a magánszférában.
