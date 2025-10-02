27 perce
Lezárták a Bakony egyik legkedveltebb kilátóját, ajánlunk helyette más csodás helyeket (képgaléria, videó)
Korhadás miatt balesetveszélyessé vált a Bakony egyik csodás panorámát kínáló faszerkezete. Ezért lezárták ezt a kilátót is, ahogy augusztusban már hármat. Mutatjuk az okokat, a lezárásokat, amiket érdemes a hétvégi kirándulás tervezésekor figyelembe venni, ám ajánlhatunk így is rengeteg kilátót, remek panorámát nyújtó helyeket.
A balesetek elkerülése miatt, a korhadás okozta tartószerkezeti hibák kijavításáig, átmenetileg lezárták a Boldog Mór-kilátót, amelyből a Bakony nagy részére is csodás panoráma nyílik. Ám van jó hírünk is a lezárás helyszínének közeléből, és hosszan sorolhatjuk azokat a helyeket, kilátókat, kilátópontokat, amelyek nem váltak balesetveszélyessé. Az újabb lezárásról a Kisalföld írt a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. közleményére hivatkozva. Mi közzétesszük azt, amit a remek panorámára vágyóknak a hétvégi kirándulás tervezésekor még érdemes figyelembe venni.
Sajnos már augusztusban is három kilátót lezártak a Bakonyban:
- a szentgáli tiszafásban, a Miklóspál-hegyen található Majer Antal-kilátót,
- a Kab-hegyen található Molnár Gábor-kilátót
- és a Márkó–Hárskút közút közelében található Fekete István-kilátót.
Kilátókat, kilátópontokat ajánlunk a Bakonyban
- A lombkorona-tanösvény továbbra is látogatható a pannonhalmi apátság és a tavaly az év kilátójának választott Boldog Mór-kilátó szomszédságában. Innen tiszta időben akár a Vértesig, a Gerecséig ellátni.
- A lezárt Majer Antal-kilátó közelében a Hajagi Természetvédő és Szabadidő Egyesület Tóni bácsi kunyhójának a felkeresését javasolja, a szentgáli tiszafás mesés ösvényei pedig természetesen látogathatóak.
- Mi a Papodon lévő kilátót javasoljuk, a Vitéz Bertalan Árpád-kilátóból a Balaton is látható. Videónkon az innen északi irányba nyíló panorámát mutatjuk meg, felsorolva a látnivalókat.
- A zirci apátság monostorépületének tetejére, a Vörös-toronyba is érdemes felmászni a márvány csigalépcsőn, gyönyörű az őszi panoráma a Magas-Bakony fővárosában.
- További ajánlatokról itt és itt olvashat.
Nemrégiben szavazni is lehetett a legszebbnek tartott Veszprém vármegyei kilátókra, a Csere-hegy és Szár-hegy várta a támogató voksainkat.
