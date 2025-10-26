október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

2 órája

Kinizsi titkai és történelmi kalandok – Vadon Jani beveszi Nagyvázsonyt

Címkék#Vadon János#Spektrum Televízió#Nagyvázsony

A Spektrum Tv népszerű Várfoglalók című sorozata ezúttal Nagyvázsonyba kalauzolja a nézőket, ahol történelmi legendák és adrenalindús akciók kelnek életre a képernyőn.

Veol.hu

Nagyvázsony, a Bakony déli lábánál megbúvó történelmi település a középkori Magyarország egyik különleges ékköve. A települést a 13. században alapították, és máig őrzi gazdag múltját: a pálos kolostor romjai és a híres Kinizsi-vár évszázadokon átívelő történeteket mesélnek – melyeket most Vadon János, az ország egyik legismertebb várbarátja, televíziós és rádiós műsorvezető tár fel a nézők előtt.

Vadon János a Kinizsi-várba kalauzolja el a nézőket
Fotó: Spektrum/Szabó Gábor

A Filmdzsungel Stúdió által készített sorozatban a stáb felkeresi a Nagyvázsonyban található pálos kolostor legendás romjait az erdei élettér közepén, források övezte mesebeli helyen. Ma már csak a romok tanúskodnak arról, milyen lehetett egykor a főúri alapítású pálos rendház építménye. A több száz éves romok és a környező zöldellő erdő egyszerre varázsolják el a nézőket, miközben szakmai kommentárokkal megelevenedik a kolostor egykori fénykora.

Ezután irány a Kinizsi-vár, melyet a közeli kolostor köveiből erődítettek. A nézők felfedezhetik a vár utolsó úrnőjének végső nyughelyét, miközben a képernyőn életre kelnek a vár jellegzetes épületei és védelmi rendszerei, bemutatva annak stratégiai és történelmi jelentőségét. Sőt, egy akciódús hadgyakorlat keretében Jani talpig felvértezve lerohanja Nagyvázsony ikonikus középkori erődjét – vajon sikerül bejutnia, vagy megállítják a várvédők? A nézők ellátogathatnak Kinizsi Pál síremlékéhez is, ám hogy korpusza pontosan hol található, az máig rejtély. Emellett felfedezhetik a korabeli várúrnő hálószobáját, az illemhelykultúra jelentős mérföldkövét, az első pottyantós WC-t, és végül a vár legmagasabb pontjairól gyönyörködhetnek a festői panorámában.

Az Aktív Magyarország támogatásával készült sorozat a régmúlt nyers valóságát a legmodernebb technológiával rekonstruálja: drónfelvételek, 3D látványrajzok és virtuális rekonstrukciók mutatják be, hogyan nézhetett ki a korabeli főúri rezidencia. A történelmi, tudományos ismeretterjesztő sorozat mindenkit garantáltan lebilincsel, legyen szó történelmi rajongókról vagy éppen kíváncsi kalandorokról.

A Várfoglalók vasárnaponként 17 órakor a Spektrum műsorán!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu