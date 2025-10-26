Kinizsi titkai és történelmi kalandok – Vadon Jani beveszi Nagyvázsonyt

Nagyvázsony, a Bakony déli lábánál megbúvó történelmi település a középkori Magyarország egyik különleges ékköve. A települést a 13. században alapították, és máig őrzi gazdag múltját: a pálos kolostor romjai és a híres Kinizsi-vár évszázadokon átívelő történeteket mesélnek – melyeket most Vadon János, az ország egyik legismertebb várbarátja, televíziós és rádiós műsorvezető tár fel a nézők előtt.

Vadon János a Kinizsi-várba kalauzolja el a nézőket

Fotó: Spektrum/Szabó Gábor

A Filmdzsungel Stúdió által készített sorozatban a stáb felkeresi a Nagyvázsonyban található pálos kolostor legendás romjait az erdei élettér közepén, források övezte mesebeli helyen. Ma már csak a romok tanúskodnak arról, milyen lehetett egykor a főúri alapítású pálos rendház építménye. A több száz éves romok és a környező zöldellő erdő egyszerre varázsolják el a nézőket, miközben szakmai kommentárokkal megelevenedik a kolostor egykori fénykora.

Ezután irány a Kinizsi-vár, melyet a közeli kolostor köveiből erődítettek. A nézők felfedezhetik a vár utolsó úrnőjének végső nyughelyét, miközben a képernyőn életre kelnek a vár jellegzetes épületei és védelmi rendszerei, bemutatva annak stratégiai és történelmi jelentőségét. Sőt, egy akciódús hadgyakorlat keretében Jani talpig felvértezve lerohanja Nagyvázsony ikonikus középkori erődjét – vajon sikerül bejutnia, vagy megállítják a várvédők? A nézők ellátogathatnak Kinizsi Pál síremlékéhez is, ám hogy korpusza pontosan hol található, az máig rejtély. Emellett felfedezhetik a korabeli várúrnő hálószobáját, az illemhelykultúra jelentős mérföldkövét, az első pottyantós WC-t, és végül a vár legmagasabb pontjairól gyönyörködhetnek a festői panorámában.

Az Aktív Magyarország támogatásával készült sorozat a régmúlt nyers valóságát a legmodernebb technológiával rekonstruálja: drónfelvételek, 3D látványrajzok és virtuális rekonstrukciók mutatják be, hogyan nézhetett ki a korabeli főúri rezidencia. A történelmi, tudományos ismeretterjesztő sorozat mindenkit garantáltan lebilincsel, legyen szó történelmi rajongókról vagy éppen kíváncsi kalandorokról.

A Várfoglalók vasárnaponként 17 órakor a Spektrum műsorán!