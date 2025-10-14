október 14., kedd

Helén névnap

Kirándulás gyerekkel? Anyakaland! (+ videó)

Címkék#természet#közösségteremtés#baba-mama#túra

Kicsi Falka, Hurcimamik, végül Anyakaland. Alexandra közössége a példa arra, hogy a kirándulás gyerekkel sem lehetetlen: minden csak felkészülés és szervezés kérdése.

Mák Lilla

„Egyre intenzívebben égetett az érzés, hogy egyedül vagyok anyaként” – fogalmazott Hornyák Alexandra, aki lapunknak küldött személyes írásában mesélte el, hogyan született meg az Anyakaland közösségének gondolata, és mesélt arról is, hogy a kirándulás gyerekkel nem akadály, hanem kihívás.

Kirándulás gyerekkel Anyakalnd kutyabarát túra Bakony
2024 júniusa: a kezdetek – a kirándulás gyerekkel sem lehetetlen
Fotó: Anyakaland/Facebook

Kirándulás gyerekkel? Anyakaland!

Az Anyakaland megálmodója Hornyák Alexandra, aki 2024 tavaszán hozta létre a közösséget, az első közös sétára pedig júniusban került sor. Központja alapvetően Veszprém, és hamar népszerű lett a környéken. Célja, hogy a kisgyermekes anyák és családok közösségbe kapcsolódjanak, egymást támogatva. A csoport nyitott, bárki csatlakozhat, és programot is javasolhat.

Kutyás túra Veszprém kutyabarát séta közösség
Kicsi Falka közösség: a korábbi kutyás túrák ihlették az Anyakaland elindulását
Fotó: A Kicsi Falka kalandjai/Facebook

Állatok és a természet szeretete

Alexandra elmesélte, hogy mindig is járt túrázni, lovakat és más állatokat is tart. Korábban barátnőjével kutyás közösséget szervezett Kicsi Falka néven. A kutyabarát túrákat várandóssága idején hirtelen abba kellett hagynia. 2023 végén pedig megszületett a kisfia. Ekkor ismerkedett meg a hordozással – először kendőben, később csatos hordozóval kirándultak. 

Egyre intenzívebben égetett az érzés, hogy egyedül vagyok anyaként

– fogalmazott lapunknak, és elárulta: eleinte egyedül, a kutyákkal és a babával vágott neki az útnak.

Egy poszttal kezdődött minden

Egy helyi baba-mama klub Facebook-csoportjában tett közzé egy bejegyzést. A posztra nagyon sok visszajelzés érkezett, ezért külön csoportot hozott létre. A közösség eredetileg Hurcimami túrák néven indult, végül Anyakaland kirándulások lett belőle. 

Kirándulás gyerekkel Anyakaland kutyabarát túra Veszprém
Csigatempó babatúra a Veszprémvölgyben
Fotó: Anyakaland/Facebook

Egyedül indult útnak, közösséget talált

Az első közös séta a Szerelem-szigeten volt, ahol a résztvevők piknikeztek és beszélgettek – megértették egymást. Ez az alkalom meghatározó baba-mama program lett: igazi közösségi élmény és támogató légkör jellemezte. Ennek hatására újabb kirándulásokra indultak, a közös programok egyre sokszínűbbek lettek: séták, rövid túrák, vonatos és ottalvós kirándulások is szerepelnek köztük. 

Legyen minden édesanya számára elérhető társaság

Az Anyakaland nem üzleti vállalkozás, hanem ingyenes családi program. A cél egy olyan közösség, ahol a kisgyermekes családok társaságot és lelki támogatást találhatnak. Idővel kialakult egy aktív mag is, amely segíti a szervezést, és több barátság is született. A gyerekek pedig közben összeszokott kis barátokká válnak. 

Kirándulás gyerekkel Anyakaland kutyabarát túra Veszprém
Kirándulni élmény gyerekkel is: körös piknikezés a nádasdladányi Nádasdy-kastélynál
Fotó: Anyakaland/Facebook

Az Anyakaland meghódítja az országot

A kezdeményezés idővel más városokban is elindult: 

  • Székesfehérváron Thornóczi-Koller Ilona (Ilcsi), 
  • Debrecen környékén Juhos-Márkus Anikó szervez hasonló programokat. 

Az anyaság nem a kaland vége, hanem egy új fejezete

A természetjárás pedig közelebb hozza egymáshoz az embereket. Az Anyakaland megmutatja, hogy a kirándulás babával nem lehet akadály. Igenis érdemes felkerekedni. Az Anyakaland nem csupán egy baba-mama program, és nemcsak kikapcsolódás, hanem közösségformáló erő, ami önbizalmat és lelki támogatást ad az édesanyáknak.

Őszi kirándulás gyerekkel? 

Alexandra a közösség szervezése mellett gyakorlati tanácsaival is segíti a kevésbé tapasztalt édesanyákat. Sokan tartanak attól, hogy gyerekkel induljanak útnak, különösen a hidegebb hónapokban. Az Anyakaland példázza, hogy a logisztikai kihívásból akár életre szóló élmény is válhat, hiszen, ahogy Alexandra tartja:

A legnagyobb ajándék, amit adhatunk magunknak és a gyerekeinknek, az a közös élmény és a természet szeretete.

 

