Kirándulás gyerekkel? Anyakaland! (+ videó)

„Egyre intenzívebben égetett az érzés, hogy egyedül vagyok anyaként” – fogalmazott Hornyák Alexandra, aki lapunknak küldött személyes írásában mesélte el, hogyan született meg az Anyakaland közösségének gondolata, és mesélt arról is, hogy a kirándulás gyerekkel nem akadály, hanem kihívás.

2024 júniusa: a kezdetek – a kirándulás gyerekkel sem lehetetlen

Fotó: Anyakaland/Facebook

Kirándulás gyerekkel? Anyakaland!

Az Anyakaland megálmodója Hornyák Alexandra, aki 2024 tavaszán hozta létre a közösséget, az első közös sétára pedig júniusban került sor. Központja alapvetően Veszprém, és hamar népszerű lett a környéken. Célja, hogy a kisgyermekes anyák és családok közösségbe kapcsolódjanak, egymást támogatva. A csoport nyitott, bárki csatlakozhat, és programot is javasolhat.

Kicsi Falka közösség: a korábbi kutyás túrák ihlették az Anyakaland elindulását

Fotó: A Kicsi Falka kalandjai/Facebook

Állatok és a természet szeretete

Alexandra elmesélte, hogy mindig is járt túrázni, lovakat és más állatokat is tart. Korábban barátnőjével kutyás közösséget szervezett Kicsi Falka néven. A kutyabarát túrákat várandóssága idején hirtelen abba kellett hagynia. 2023 végén pedig megszületett a kisfia. Ekkor ismerkedett meg a hordozással – először kendőben, később csatos hordozóval kirándultak.

Egyre intenzívebben égetett az érzés, hogy egyedül vagyok anyaként

– fogalmazott lapunknak, és elárulta: eleinte egyedül, a kutyákkal és a babával vágott neki az útnak.

Egy poszttal kezdődött minden

Egy helyi baba-mama klub Facebook-csoportjában tett közzé egy bejegyzést. A posztra nagyon sok visszajelzés érkezett, ezért külön csoportot hozott létre. A közösség eredetileg Hurcimami túrák néven indult, végül Anyakaland kirándulások lett belőle.

Csigatempó babatúra a Veszprémvölgyben

Fotó: Anyakaland/Facebook

Egyedül indult útnak, közösséget talált

Az első közös séta a Szerelem-szigeten volt, ahol a résztvevők piknikeztek és beszélgettek – megértették egymást. Ez az alkalom meghatározó baba-mama program lett: igazi közösségi élmény és támogató légkör jellemezte. Ennek hatására újabb kirándulásokra indultak, a közös programok egyre sokszínűbbek lettek: séták, rövid túrák, vonatos és ottalvós kirándulások is szerepelnek köztük.

Legyen minden édesanya számára elérhető társaság

Az Anyakaland nem üzleti vállalkozás, hanem ingyenes családi program. A cél egy olyan közösség, ahol a kisgyermekes családok társaságot és lelki támogatást találhatnak. Idővel kialakult egy aktív mag is, amely segíti a szervezést, és több barátság is született. A gyerekek pedig közben összeszokott kis barátokká válnak.