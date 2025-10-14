41 perce
Kirándulás gyerekkel? Anyakaland! (+ videó)
Kicsi Falka, Hurcimamik, végül Anyakaland. Alexandra közössége a példa arra, hogy a kirándulás gyerekkel sem lehetetlen: minden csak felkészülés és szervezés kérdése.
„Egyre intenzívebben égetett az érzés, hogy egyedül vagyok anyaként” – fogalmazott Hornyák Alexandra, aki lapunknak küldött személyes írásában mesélte el, hogyan született meg az Anyakaland közösségének gondolata, és mesélt arról is, hogy a kirándulás gyerekkel nem akadály, hanem kihívás.
Az Anyakaland megálmodója Hornyák Alexandra, aki 2024 tavaszán hozta létre a közösséget, az első közös sétára pedig júniusban került sor. Központja alapvetően Veszprém, és hamar népszerű lett a környéken. Célja, hogy a kisgyermekes anyák és családok közösségbe kapcsolódjanak, egymást támogatva. A csoport nyitott, bárki csatlakozhat, és programot is javasolhat.
Állatok és a természet szeretete
Alexandra elmesélte, hogy mindig is járt túrázni, lovakat és más állatokat is tart. Korábban barátnőjével kutyás közösséget szervezett Kicsi Falka néven. A kutyabarát túrákat várandóssága idején hirtelen abba kellett hagynia. 2023 végén pedig megszületett a kisfia. Ekkor ismerkedett meg a hordozással – először kendőben, később csatos hordozóval kirándultak.
Egyre intenzívebben égetett az érzés, hogy egyedül vagyok anyaként
– fogalmazott lapunknak, és elárulta: eleinte egyedül, a kutyákkal és a babával vágott neki az útnak.
Egy poszttal kezdődött minden
Egy helyi baba-mama klub Facebook-csoportjában tett közzé egy bejegyzést. A posztra nagyon sok visszajelzés érkezett, ezért külön csoportot hozott létre. A közösség eredetileg Hurcimami túrák néven indult, végül Anyakaland kirándulások lett belőle.
Egyedül indult útnak, közösséget talált
Az első közös séta a Szerelem-szigeten volt, ahol a résztvevők piknikeztek és beszélgettek – megértették egymást. Ez az alkalom meghatározó baba-mama program lett: igazi közösségi élmény és támogató légkör jellemezte. Ennek hatására újabb kirándulásokra indultak, a közös programok egyre sokszínűbbek lettek: séták, rövid túrák, vonatos és ottalvós kirándulások is szerepelnek köztük.
Legyen minden édesanya számára elérhető társaság
Az Anyakaland nem üzleti vállalkozás, hanem ingyenes családi program. A cél egy olyan közösség, ahol a kisgyermekes családok társaságot és lelki támogatást találhatnak. Idővel kialakult egy aktív mag is, amely segíti a szervezést, és több barátság is született. A gyerekek pedig közben összeszokott kis barátokká válnak.
Az Anyakaland meghódítja az országot
A kezdeményezés idővel más városokban is elindult:
- Székesfehérváron Thornóczi-Koller Ilona (Ilcsi),
- Debrecen környékén Juhos-Márkus Anikó szervez hasonló programokat.
Az anyaság nem a kaland vége, hanem egy új fejezete
A természetjárás pedig közelebb hozza egymáshoz az embereket. Az Anyakaland megmutatja, hogy a kirándulás babával nem lehet akadály. Igenis érdemes felkerekedni. Az Anyakaland nem csupán egy baba-mama program, és nemcsak kikapcsolódás, hanem közösségformáló erő, ami önbizalmat és lelki támogatást ad az édesanyáknak.
Őszi kirándulás gyerekkel?
Alexandra a közösség szervezése mellett gyakorlati tanácsaival is segíti a kevésbé tapasztalt édesanyákat. Sokan tartanak attól, hogy gyerekkel induljanak útnak, különösen a hidegebb hónapokban. Az Anyakaland példázza, hogy a logisztikai kihívásból akár életre szóló élmény is válhat, hiszen, ahogy Alexandra tartja:
A legnagyobb ajándék, amit adhatunk magunknak és a gyerekeinknek, az a közös élmény és a természet szeretete.