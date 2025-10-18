Kutyásoknak is remek túrázóhelyek a Bakonyban és a Balatonnál, 7 kipróbált célpont (képgaléria, videó)

Pite és Vacak, a polányi pulipár és persze szerető gazdijaik hétvégi kirándulásokra indulnak, amikor csak tehetik. A Bakony és a Balaton-felvidék számos csodáját bejárták már, így kipróbált túrázóhelyeket, látnivalókat tudnak ajánlani. Olyan túrázásra alkalmas útvonalakat, amelyekre a kutya velünk jöhet. A túrázás kutyával feltölti a gazdit és kedvencét is, a kirándulás kutyával megfelelő mozgásterápia két- és négylábúaknak is.

Kirándulás kutyával. A Haláp-hegyről lenyűgöző látványként tárulnak elénk a Balaton tanúhegyei, a Tapolcai-medence, a Keszthelyi-hegység, de még a Somló is. Túrázásra ajánlja Pite és Vacak.

Forrás: olvasó, Dávid Barbara

Kirándulás kutyával a Bakonyban és a Balatonnál

A pulijárat nemrégiben Zalahalápra indult. Meglátogattak egy olyan geológiai csodát, amit már láttak tavaszi pompájában. Kíváncsiak voltak, hogy a Haláp-hegy milyen ruhát ölt ősz során. Négyszögletű kerek erdőt is felfedeztek már a gazdik a legcukibb bakonyi pulikkal. Ugyanis, mint a meseregényben, létezik a négyszögletű kerek erdő. A Bakony lábánál, a Balaton-felvidék határán áll a csepp kerek fenyves, a Taliándörögdhöz közeli Atibor-hegy tetején. Pite és Vacak már kipróbálta és télen is nagyon élvezte, ezért a pulik gazdái, a polányi házaspár bátran ajánlja túrázáshoz a Somlót. Ezen a különleges helyen, az egykori vulkán lejtőin terül el a sok hazai borvidék közül a legkisebb, ahol a szőlősorok mindig különleges látványt nyújtanak, és mindig egy kicsit másképp. Mancsbarangolások a Káli-medencében. Vitt a pulikat a túrajármű a Káli-medence egy kicsiny, egyutcás községébe, aminek érdekessége, hogy a házsorok mögött mindkét oldalon szinte egybefüggő pajtasor található – a Balaton-felvidék jellegzetes díszítésével –, s ennek köszönhetően a teljes település műemléki védettséget élvez. Ez a község Vöröstó. Meglátogatták már a kedves ebek a Déli-Bakonyban található Úrkút páratlan geológiai csodáját, a Csárda-hegyi őskarsztot is. Repkedő szerzetek és pásztor ősök nyomában jártak a pulik a Csobáncon. Siklóernyősök, tanúhegy, várrom is szerepelt az élményfokozásban. A bándi várnál is őrködhetett Pite és Vacak, csakúgy, mint a somlai és a Csobánc-hegyi romnál. A szentgáli tiszafás volt ekkor a szuper meglepetés, ahova a kedves ebeket a gazdijaik elvitték.

A fekete cukisággombolyagok kalandjai pedig valószínűleg még folytatódnak. A gazdiktól majd újabb túracélpontokat is kérünk, Pite és Vacak ajánlásával.

Zalahaláp tanösvényének csodái

Haláp hegye egy félig elbányászott tanúhegy. A hegyen az I. világháború idején kezdték el a bazalt kitermelését, s ennek következtében a mai magassága már csak 291 méteres. Innen származott Közép-Európa egyik legkeményebb bazaltja. Többek közt a ferihegyi, a Liszt Ferenc Repülőtér kifutója is ebből készült, de 1986-tól már nem bányásznak itt, viszont 2019-ig a turistáktól elzárt bányaterületként árválkodott ez a gyönyörű hely. Akkor megnyílt meg a Haláp-tanösvény.